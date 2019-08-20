Подрядчику запретили отдыхать по ночам

Исполняющая обязанности мэра Наталья Котова выразила недовольство темпом работ по ремонту дорог Челябинска. Она потребовала от подрядчика ООО «Нижавтодорстрой» круглосуточной укладки асфальта, даже ценой перекрытия магистралей для автотранспорта. В компании отмечают, что исполнено 43% от необходимого объема работ, они будут завершены в начале октября, даже раньше обозначенной в договоре даты 25 октября. Эксперты полагают, что ежегодные проблемы с качеством дорог и сроками ремонта в Челябинске не будут эффективно решаться, пока городские власти не создадут условий для здоровой конкуренции за дорожные контракты.



Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии, на котором присутствовали представители подрядчика — компании «Нижавтодорстрой», потребовала перехода на работу в круглосуточном режиме. По словам госпожи Котовой, вечером в пятницу во время объезда объектов она заметила, что дорожная техника простаивала. «Я в пятницу объезжала ночную смену вашу. В районе девяти часов все были на обочине»,— обратилась Наталья Котова к сотруднику компании. Заместитель гендиректора «Нижавтодорстроя» Александр Сидорук в ответ сообщил, что техника работает в круглосуточном режиме, и во время объезда, вероятно, происходила переброска техники на другие участки. «С улицы Энгельса мы делали переброску техники, потому что в субботу мы перекладывали асфальт на Университетской набережной. Заканчивали работу на улице Северный Луч»,— предположил господин Сидорук. «Я была на Энгельса, на набережной и на Северном Луче. Работы не велись. Челябинцы будут хорошо к вам, дорожникам, относиться, когда вы будете работать круглосуточно»,— прервала его госпожа Котова.

Для ускорения и эффективности дорожных работ Наталья Котова рекомендовала «Нижавтодорстрою» перекрывать улицы, где идет ремонт. «Не стесняйтесь, если нужно закрывать дороги, перекрывайте. Лучше челябинцы потерпят несколько дней, пока вы нормально закатаете качественно дороги, чем вы будете делать вот так. Почему во время, когда нет дождей, мы делаем меньший объем?» — спросила госпожа Котова.

Заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников сообщил, что «Нижавтодорстрой» по контракту на исполнение проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировал 400 тыс. кв. м дорожного полотна в Челябинске. В нормативное состояние приведены семь улиц. «В воскресенье ночью завершены работы на Новоградском проспекте и улице Энгельса. Семь объектов выполнены. Переезжаем на улицы Курчатова, Братьев Кашириных, Чичерина, 40 лет Победы. Нам еще надо четыре дня, чтобы закончить работы на Северном Луче»,— рассказал господин Алейников.

По словам Александра Сидорука, выполнено 43% предусмотренных контрактом работ, хотя срок сдачи — 25 октября. У подрядчика нет опасений насчет возможного отставания. «Мы за прошлую неделю отремонтировали 11 тыс. кв. м. У нас осталось 527 кв. м. Если мы будем идти в этом графике, закроем контракт за 48 дней. Это 8 или 7 октября. Даже если будет дождливая погода, прибавим еще неделю на отставание, получится 15 октября. К этому сроку планируем сдать, может быть, даже раньше»,— рассказал “Ъ-Южный Урал” Александр Сидорук. Из-за ремонта придется перекрывать некоторые узкие улицы, в том числе в центре города, добавляет господин Сидорук. Так, в середине сентября будут закрываться участки на улицах Коммуны, Цвиллинга и Сони Кривой. Движение будет остановлено не более, чем на один день.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал”, контракт на ремонт 18 улиц в Челябинске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был заключен с отставанием на 2,5 месяца из-за того, что Челябинское УФАС дважды отменяло результаты торгов. Заказчиком закупки выступает управление дорожного хозяйства Челябинска. По условиям договора, подрядчик должен до 25 октября отремонтировать 18 улиц и нанести дорожную разметку. Контракт был под наблюдением антимонопольного ведомства. Сначала победитель конкурса — ООО Торгово-промышленная компания «ЯКК» (Челябинск) пожаловался на действия заказчика, после чего Челябинское УФАС потребовало внести изменения в документацию и продлить срок приема заявок. Однако в ходе рассмотрения второй жалобы от сочинской компании «Контракт» комиссия УФАС установила, что предписание не выполнено, вновь отменив итоги торга. Тогда победителем был признан ООО «Нижавтодорстрой» (Нижний Новгород). Потом поступила еще одна жалоба на этот аукцион от ООО «ИнПрофСтрой» (Московская область), но вскоре ее отозвали, и торги продолжились. В итоге договор на 827,7 млн руб. заключили с «Нижавтодорстроем». Подрядчик приступил к работам только 12 июня.

Ежегодные проблемы с качеством и сроками ремонта дорог в Челябинске связаны с монополией на рынке, которую создают укрупненные муниципальные контракты, считает директор консалтинговой компании «Кэмп» Яков Гуревич. «Дело не в конкретном подрядчике, а в организации дорожного хозяйства. Это монополия, которую создают наши чиновники. Понятно, что ремонтные работы в городе должны быть распределены по нескольким подрядчикам. Во-первых, это конкурентная среда. Во-вторых, у них будет больше возможностей по срокам, меньше рисков. Если один подрядчик не выполнит 30%, это будет всего 5% непокрытых дорог от всего города. Плюс можно было бы на будущее отбирать тех, кто работает быстро и качественно»,— полагает эксперт. Яков Гуревич не исключает, что «горящие сроки» могут сказаться на качестве работы подрядчика. «Если начнется гонка за количеством, качество, конечно, может пострадать. Могут возникнуть проблемы с подвозом материалов в достаточном количестве, плюс погодные условия осенью хуже»,— резюмирует господин Гуревич.

Карина Кальярова