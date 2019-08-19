На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер

Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Автономной республики Крым, опротестовавшую отказ горсуда в аресте судна «Мрия» (раньше назывался «Мария»). По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым. По решению суда на судно был наложен арест, сообщает «Интерфакс».

О задержании судна и проведении на нем обыска стало известно 11 августа. Сейчас судно ходит под украинским флагом, но раньше оно принадлежало российскому судовладельцу. Прокурора утверждает, что танкер поставлял топливо на полуостров в 2015 году. В России действия Украины считают незаконными.

Подробности — в публикации “Ъ” «Не просто "Мария"».