Не просто «Мария» Украинские правоохранители задержали в Херсоне танкер, доставлявший топливо в Крым

В Херсоне задержано судно «Мария», которое, по данным украинской прокуратуры, поставляло топливо для российского военно-морского флота в Крым. Сейчас танкер ходит под украинским флагом, однако известно, что прежде он принадлежал российскому судовладельцу.

О задержании танкера «Мария» и проведении на нем обыска действующая на территории материковой Украины прокуратура Автономной Республики Крым сообщила в своем официальном Telegram-канале.

«В ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию прокуратура АР Крым проводит обыск в городе Херсоне на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов»,— говорится в сообщении.

Задержание судна и обыск проведены в соответствии с распоряжением Херсонского городского суда. Прокуроры добавили, что, по их данным, топливо поставлялось на полуостров в 2015 году, а танкер в то время носил другое название — «Вилга».

Судя по данным международных баз гражданских судов, задержанный в Херсоне украинский танкер ранее действительно имел несколько других названий, причем долгое время ходил под российским флагом.

Построенный в 1995 году как «Лико-5», он вскоре был переименован в «Саратов сити», в 2013 году сменил имя на «Вилга». Под этим именем, по данным сайта Marine Traffic, танкер ходил сначала под российским флагом, а затем под флагами Сьерра-Леоне, Коморских островов и, наконец, Украины.

Украинский флаг был вывешен на судне только в этом году, уже после того как судно в очередной раз поменяло имя. Причем и Marine Traffic, и другой сайт, отслеживающий активность мирового флота — Vessel Finder,— указывают, что новым именем танкера стала «Мрия», тогда как в документах прокуратуры он числится как «Мария».

В ходе обысков и других следственных действий прокурорам предстоит выяснить, действительно ли танкер заходил в порты Крыма, и по возможности привлечь судовладельца и членов экипажа «Мрии» (или «Марии») к ответственности за нарушение законодательства Украины.

В России же действия Генпрокуратуры в отношении судна считают незаконными: по заявлению члена комитета Совета федерации по международным делам Олега Морозова, они будут опротестованы.

«Крым — территория России. Любая мотивация действий украинских правоохранителей, основанная на тезисе про "оккупированные территории", является с точки зрения России неправомерной. И, следовательно, все действия в отношении данного судна также незаконны и будут нами опротестованы»,— отметил господин Морозов.

Напомним, что с июля 2014 года, вскоре после вхождения Крыма в состав России, правительство Украины официально объявило, что считает заход в крымские гавани любых судов нарушением границ государства.

По данным агентства Black Sea News, большинство судовых компаний мира, приняв во внимание позицию Украины, воздерживается от захода в порты Крыма. Однако ряд судовладельцев из Румынии, Турции, Греции, а также нескольких ближневосточных, африканских и азиатских государств продолжают работать в крымских портах. Каждый заход их судов отслеживается украинскими властями и активистами (особенно заметна работа сайта «Миротворец», ведущего собственную базу данных нарушителей украинского пограничного законодательства), на нарушителей заводятся дела, которые рассматриваются как национальными, так и международными судами.

Незадолго до инцидента с судном «Мария» Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой в порту Измаила Одесской области задержала танкер Nika Spirit, на борту которого находились десять российских граждан. Судно было опознано как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе, происшедшего осенью прошлого года. Служба безопасности Украины объявила танкер вещественным доказательством, однако его экипаж был отпущен в Россию.

Часть претензий к иностранным судовладельцам властям Украины удается улаживать во внесудебном порядке. Так, 6 августа этого года прокуратура Автономной Республики Крым объявила о взыскании с владельца контейнеровоза Alianica $15 тыс. штрафа за заход в один из портов полуострова. Штраф был взыскан с помощью морской администрации Того — африканского государства, под флагом которого ходил контейнеровоз. Помимо штрафа Alianica теперь запрещено вывешивать флаг Того, то есть его экипаж не может рассчитывать на помощь государства или его официальных представителей в случае возникновения конфликтных ситуаций в акваториях других стран.

Матвей Шиманов, Киев