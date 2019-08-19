В развитие индустриального парка в пригороде Перми вложат 500 млн рублей

«Индустриальный парк „Култаево“» (ИП «Култаево») получит 475 млн руб. из федерального бюджета. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, финансирование одобрено Минэкономразвития РФ. Еще 25 млн руб. в развитие парка направят из бюджета Прикамья. По планам краевых властей, площадка в Култаево заработает в 2021 году и позволит создать около тысячи новых рабочих мест.

Площадка парка рядом с новым терминалом международного аэропорта Большое Савино, в 24 км от речного порта Пермь, примыкает к новой четырехполосной скоростной дороге — шоссе Космонавтов. Удобное расположение, по замыслу организаторов проекта, позволит наладить оптимальную логистику.

Планируется, что специализацией индустриального парка станет обрабатывающая промышленность, в частности такие отрасли, как машиностроение и металлообработка, строительные материалы, медицинская и пищевая промышленность.