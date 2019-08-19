В России вступили в силу новые правила провоза фруктов и цветов в багаже

С 19 августа в России действует запрет на провоз более 5 кг фруктов и овощей и более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов. Соответствующее постановление правительства было издано в июле. Новые правила приводят российское законодательство в соответствие с нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Более крупные партии фруктов, овощей и цветов в багаже и ручной клади должны сопровождаться сертификатами. При их отсутствии продукция должна быть либо возвращена, либо уничтожена за счет собственника. Правила затрагивают все виды транспорта, пересекающего границу ЕАЭС, а также почтовые отправления.

Подробности — в публикации “Ъ” «Растения закрепили постановлением».