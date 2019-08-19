На попытку убийства проректор ответил подделкой реестра

Как стало известно “Ъ”, Савеловский райсуд Москвы приговорил к штрафу в размере 300 тыс. руб. за фальсификацию учредительных документов Института управления и права проректора этого учебного учреждения Сергея Устинова. При этом от наказания подсудимый был освобожден в связи с истечением срока давности. Преступление было совершено в тот момент, когда второй собственник вуза 79-летний Иван Александров по приговору суда отбывал срок в колонии. Пикантность этой истории придает то обстоятельство, что господин Александров был осужден за попытку организовать убийство господина Устинова, которого заподозрил в хищениях денежных средств института.

Как следует из вынесенного Савеловским райсудом Москвы приговора, 43-летний Сергей Устинов признан виновным в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц (ч. 1 ст. 170.1 УК РФ). За это ему был назначен штраф в размере 300 тыс. руб. Впрочем, от его уплаты осужденного освободили в связи с истечением срока давности.

Как следует из приговора, соучредителями негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования (НОУ ВПО «Институт управления и права») господа Александров и Устинов стали в 2002 году. Первый занял должность ректора, а второй был назначен главным бухгалтером и проректором института. Несмотря на довольно небольшую стоимость обучения (28 тыс. руб. в год на дневном юридическом отделении и 14 тыс. руб. на заочном), учебное заведение приносило его владельцам неплохую прибыль. Ее хватило даже на приобретение в 2009 году в дополнение к безвозмездно полученному в 2005 году зданию на улице Артюхиной еще одного — на Ставропольской улице.

Отношения между партнерами начали портиться в 2010 году, когда Иван Александров заподозрил Сергея Устинова в хищении денежных средств вуза. Ректор несколько раз даже увольнял своего коллегу и делового партнера, но тому через суд удавалось восстановиться в должности. В свою очередь, как утверждал господин Александров, безуспешные попытки сместить его с должности якобы предпринимал и проректор Устинов.

Закончилось все тем, что в 2013 году Иван Александров, по материалам уголовного дела, решил заказать убийство своего делового партнера. Убийцу, готового устранить Сергея Устинова за 2 млн руб., ректор нашел в одном из ресторанов в Перово. Там некий посредник и свел его с киллером, роль которого сыграл сотрудник полиции. После инсценировки исполнения заказа при передаче вознаграждения господин Александров был задержан. В ноябре 2013 года Перовский райсуд Москвы приговорил его к восьми годам колонии.

Пока Иван Александров отбывал срок в Пензенской области, его несостоявшаяся жертва решила воспользоваться ситуацией. Как следует из оглашенных в суде материалов, господин Устинов решил сфальсифицировать учредительные документы Института управления и права и стать единоличным владельцем вуза.

Для этого, говорится в судебном решении, в начале 2015 года представитель Сергея Устинова съездил в колонию к осужденному Александрову, где тот подписал бухгалтерские документы, необходимые для сдачи налоговой отчетности, а также несколько чистых листов, которые якобы были необходимы для решения других вопросов.

После этого, как установил суд, обвиняемый Устинов «изготовил поддельный устав НОУ ВО "Институт управления и права", якобы утвержденный общим собранием учредителей 25 марта 2015 года, внес в указанный устав заведомо ложные сведения о собственнике института». В частности, там значилось, что единственным владельцем вуза является господин Устинов, который вправе «единолично распоряжаться имуществом и доходами института». Вскоре после этого главное управление Минюста по Москве, не усмотрев ничего противозаконного в представленных бумагах, внесло изменения в учредительные документы НОУ ВО «Институт управления и права».

О том, что уже не является соучредителем своего детища, Иван Александров узнал в 2017 году, когда был освобожден из колонии условно-досрочно. По его заявлению и было возбуждено уголовное дело. Отметим, что своей вины в инкриминируемом ему преступлении ни во время следствия, ни в суде Сергей Устинов не признал.

Олег Рубникович