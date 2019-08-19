Короче, но чаще

Вчера вечером на глазах у доброжелательной калининградской публики закрылся фестиваль короткометражных фильмов «Короче». Уже в седьмой раз фестиваль помогает светской хронике встрепенуться на фоне августовского затишья. И хотя день рождения президента фестиваля Сергея Сельянова в этом году не совпал с датами проведения «Короче», собрание деятелей индустрии кино было здесь, как всегда, не менее выдающимся, чем на «Кинотавре». Только тут еще и губернатор Калининградской области Антон Алиханов захватил диджейский пульт во время after-party открытия. На такое, конечно, не каждый губернатор способен. Разве что коллега из Ивановской области Станислав Воскресенский, который когда-то стал автором идеи проведения кинофестиваля в Калининграде.

В этот раз в жюри под управлением продюсера Игоря Толстунова вошли режиссер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова, писатель Александр Цыпкин и глава фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев. Присутствие последнего в жюри было самым логичным, ведь «Кинопрайм» и фестиваль кинодебютов в Новой Голландии принадлежат одному и тому же бизнесмену Роману Абрамовичу. А дебютные полнометражные фильмы часто рождаются из успешных короткометражек. Впрочем, сам господин Малышев отрицал такую причинно-следственную связь: «Просто приехал, потому что время было». Кроме него и других членов жюри время для посещения западной провинции по приглашению генпродюссера «Короче» Светланы Дрыги нашли нынешний глава Фонда кино (который прежде как раз господин Малышев и возглавлял) Вячеслав Тельнов, продюсер Леонид Верещагин, режиссер Валерий Тодоровский, актрисы Светлана Ходченкова, Оксана Акиньшина, Наталья Лесниковская, Мария Шалаева, Екатерина Волкова, Анна Чиповская, Юлия Пересильд и многие другие. Во второй фестивальный вечер, который традиционно проходит на пляже отеля «Шлосс» в поселке Янтарный, среди гостей появились Алексей Учитель, Евгений Цыганов и Паулина Андреева, которая уже осенью планирует сыграть свадьбу с Федором Бондарчуком. Все они оказались в регионе, обеспечивающем дотации кинопроизводству, и работают над созданием фильма «Цой». Также не оставил фестиваль своим вниманием (всей семьей) писатель и местный житель Евгений Гришковец, который, кажется, планирует вновь покорять Москву с речитативами под аккомпанемент группы «Бигуди».

Открывая фестиваль, господин Сельянов пообещал: «Каждый год на эту сцену будут выходить новые победители. Но нам важно, чтобы они выходили в большое кино. У нас на самом деле корыстные цели: мы этот фестиваль сделали исключительно из шкурных соображений — нам нужна свежая кровь! Не жалейте себя! Мы вас любим, но нам вас не жалко». Откровенную речь продюсера дополнила не менее откровенная речь губернатора: «Нам нужно, чтобы "Короче" проходил не раз в году, а чаще! К этому фестивалю мы смогли поменять ковролин в кинотеатре, но в следующий раз на месте кинотеатра может быть вообще торговый центр». Это чистая правда — собственники исторического кинотеатра архитектора Зигфрида Зассника который год мечтают повысить эффективность объекта, перестроив его напрочь и ликвидировав красивейший кинозал. И да, господин Алиханов может повлиять на них лишь словом, ну а как еще. Остается надеяться, что у него все получится и «Короче» не придется срываться с привычного места. Во всяком случае, господин Сельянов уверен, что это стало бы большой ошибкой в развитии такого полезного киносмотра.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”