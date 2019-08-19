Волховский комбикормовый завод получил банкротный иск

ООО «Комбикормовый завод "Здоровая ферма"» подало иск о банкротстве АО «Волховский комбикормовый завод» (ВККЗ). Поводом для судебного разбирательства стал неоплаченный заказ сырья на 30 млн рублей, которое ВККЗ заказал еще в 2017 году. В «Здоровой ферме» заверяют, что все это время истец пытался урегулировать конфликт мирно, но это не привело к успеху. Ответчик обещает, что рассчитается до конца текущего года.

Комбикормовый завод «Здоровая ферма» банкротит ВККЗ, следует из картотеки арбитражных дел. Заявление подано 14 августа, дата предварительного слушания пока не назначена. Сумма исковых требований составляет 21,9 млн рублей. Как сообщили “Ъ” на комбикормовом заводе «Здоровая ферма», в феврале 2017 года компания поставила ВККЗ соевый шрот, но завод так и не расплатился за сырье. «Здоровая ферма» все это время вела переговоры для мирного урегулирования вопроса оплаты комбикормовых компонентов. «Общая задолженность за поставленный товар составляет 30 млн рублей»,— пояснили в «Здоровой ферме». Еще 10,5 млн рублей, не вошедших в исковые требования по делу по банкротстве, ответчик также пытается вернуть через суд. Соответствующее заявление было принято Арбитражным судом города Москвы 22 июля.

Генеральный директор ВККЗ Артур Холдоенко в беседе с “Ъ” подтвердил факт задолженности перед предприятием и назвал ситуацию «рабочей». «Они нам поставляли добавки, мы своевременно не заплатили полностью сумму. Поданный банкротный иск — это метод давления»,— сказал господин Холдоенко, добавив, что расплатится с поставщиками до конца этого года.

ВККЗ, расположенный в городе Волхов, был основан в конце семидесятых. Завод производит комбикорма для крупного рогатого скота, свиней и птицы. По данным «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), выручка ВККЗ в 2018 году составила почти 3 млрд рублей, прибыль — 14 млн рублей. ВККЗ является структурой крупнейшего производителя яиц России — птицефабрики «Синявинская». До 2016 года основным владельцем предприятий был миллиардер Никита Мельников, который продал активы. В 2017 году Федеральная антимонопольная служба разрешила приобрести крупнейшему кредитору предприятий — Сбербанку — 89,53% акций ЗАО «Птицефабрика "Синявинская"» и 91,43% акций ВККЗ. Сейчас обе структуры входят в состав аффилированных лиц Сбербанка.

Комбикормовый завод «Здоровая ферма» входит в ГК «Здоровая ферма». Агрохолдинг является одним из ведущих производителей мяса птицы на Урале. Он включает в себя производство яйца, птицеводческий и свиноводческий комплексы, мясоперерабатывающий и комбикормовый заводы. В декабре 2018 года собственником группы стала государственная холдинговая компания «Траст "Птицеводческий холдинг"» (входит в банк «Траст»). В 2018 году выручка ООО «Комбикормовый завод "Здоровая ферма"» составила 4,3 млрд рублей, прибыль — 4,9 млн рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

За 2019 год в отношении ВККЗ было направлено несколько банкротных исков, крупнейшим из которых стал поданный от Сбербанка на сумму 713,4 млн рублей. Кредитная организация пытается признать несостоятельным и ООО «Котельная птицефабрики "Синявинская"» (сумма исковых требований — около 5 млрд рублей), и саму птицефабрику. В банке тогда объясняли “Ъ”, что заинтересованы в стабилизации производственной деятельности предприятия, а заявления о банкротстве являются вынужденной мерой, так как с подобными исками уже начали обращаться контрагенты к структурам птицефабрики. Проблемы «Синявинской» в Сбербанке связывали с неблагоприятной конъюнктурой рынка: цены на корм выросли, а стоимость товарного яйца не изменилась. Кредитор рассчитывает привлечь соинвестора на актив и обещал подготовить план выхода фабрики из сложившейся ситуации.

За последний год с экономическими сложностями столкнулись несколько производителей комбикормов Ленобласти. Так, летом прошлого года АО «Птицефабрика "Северная"» подало банкротный иск в отношении ЗАО «Тосненский комбикормовый завод» (ТККЗ). Тогда, так же как и с ВККЗ, судебное разбирательство ТККЗ началось из-за долгов за приобретенное сырье (см. “Ъ” от 08.06.2018). В декабре прошлого года суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу. Летом этого года международный концерн Cargill закрыл свой завод по производству комбикормов в Волосово после «комплексного анализа ситуации на российском рынке».

Ольга Кантемирова