Подросток не пожалел свою семью

Подросток в селе Ульяновской области убил пятерых членов своей семьи — троих взрослых и двоих четырехлетних детей, а затем покончил жизнь самоубийством. В предсмертной записке юноша написал, что «решил уйти из жизни и забрать с собой всех, чтобы они не переживали».

Следственные органы СКР по Ульяновской области возбудили уголовное дело по статье об «убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего» (п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По одной из версий следствия, «подросток расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью, спрыгнув с вышки сотовой связи».

По данным правоохранительных органов, 18 августа около 11:00 по местному времени в одном из домов села Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двоих четырехлетних детей. Возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, обнаружили тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших.

Погибшие являлись бабушкой, дедушкой, матерью, братом и сестрой подростка.

По поручению областной прокуратуры Инзенская межрайонная прокуратура начала проверку в связи с обнаружением убитых. В частности, было установлено, что пятеро из них явились жертвами нападения со стороны родственника-подростка, который покончил жизнь самоубийством. В связи с этим межрайонная прокуратура области проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По данным СМИ, подросток убил родных топором — у всех погибших обнаружены колото-рубленые раны.

Он рассказывал о своих планах накануне происшествия и оставлял другу голосовое сообщение с жалобами на родных.

По информации журналистов, он решил убить бабушку и дедушку, чтобы они не расстраивались из-за смерти остальных членов семьи.

«В предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни и забрать с собой всех, чтобы они не переживали. При этом подросток из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник. Судя по всему, у него явные признаки шизофрении»,— сказал «РИА Новости» представитель прокуратуры региона.

Расследование уголовного дела продолжается — на месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного управления и его первым заместителем, проводится осмотр места происшествия, а также другие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Ани Айвазян, Самара