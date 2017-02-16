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18 августа, воскресенье
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19:01
Главные новости за выходные 17–18 августа
10:20
Шойгу: США еще до выхода из Договора о РСМД заложили средства на разработку новых ракет
13:07
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
06:04
Минздрав предложил работодателям проверять своих сотрудников на алкоголь
07:58
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19:59
Китайские власти назвали имена основных организаторов протестов в Гонконге
19:51
Власти Молдавии предлагают сократить часть привилегий экс-президентам страны
19:29
Власти Дагестана хотят субсидировать авиабилеты в республику для привлечения туристов
19:00
«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ
18:44
Организаторы сообщили об 1,7 млн участников антиправительственного митинга в Гонконге
18:23
МАК обследовал «черные ящики» севшего в поле самолета А321
18:08
В полумарафоне «Лужники» участвовали 6 тысяч человек
17:50
В центре Новосибирска горит ресторан
17:35
Гибралтар отклонил требование США задержать иранский танкер Grace1
17:10
Авиаперевозчики возобновили продажу билетов на недопущенные к полетам Boeing 737 Max
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Тема
(обновлено: 18.08.2019)
Проблема подростковых самоубийств
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По версии следствия, он через соцсети склонял 14-летнюю школьницу к суициду
1
Депутаты окончательно разобрались с «группами смерти»
Госдума ввела уголовную ответственность за склонение детей к самоубийству в интернете
9
«Вы все время плететесь в хвосте»
Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора из-за «групп смерти» и наркотиков в интернете
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Отношения в семье названы главной причиной суицидов среди подростков
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Wrigley изымает напугавшую родителей казанских школьников продукцию из продажи
11
В российских "группах смерти" нашли живых украинцев
К суициду подростков склоняют даже из-за границы
3
«Фактически совершается дистанционное убийство»
Ирина Яровая расширяет нормы УК об ответственности за доведение до суицида несовершеннолетних и беременных
12
«Синие киты» оказались страшнее «Исламского государства»
Губернатор Ульяновской области рассказал о заговоре против одаренных российских детей
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия