Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства

Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели». По его словам, за 28 лет независимости Украина не создала «экономического чуда».

«Одна война, две революции, шесть волн радикальных беспрецедентных реформ, провозглашаемых каждым новым президентом, и вместе с тем шесть попыток стереть прошлое, обвинив во всем предшественников»,— отметил посол. Господин Кулеба добавил, что за 28 лет независимости Украина не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений.

«Волны реформ и очередных "полных перезагрузок" почти развалили материк бюрократического аппарата государства»,— подчеркнул он. По его словам, госслужба страны «хромает на обе ноги». «В конечном итоге, и это самое страшное, мы теряем главные признаки любого государства — население и территорию»,— заявил господин Кулеба. Он отметил, что территория уменьшилась из-за присоединения Крыма к России, а потеря людей связана со смертностью, миграцией и «той же оккупацией».

Крым стал регионом России после референдума в 2014 году, на котором более 95% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Большинство стран Европы, США и другие страны поддерживают позицию Киева.