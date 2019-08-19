Неизвестность с тремя известными

Стартовавший в минувший уикенд чемпионат Испании вряд ли избавится от ярлыка турнира, где три награды разыгрывает ровно такое же количество команд. Но в этом сезоне вопросов по поводу расклада внутри топ-тройки, пожалуй, побольше, чем обычно. Непонятны возможности провалившего прошлый чемпионат «Реала» и пережившего летом радикальную кадровую перестройку «Атлетико». А чемпион «Барселона», по поводу колоссальной высоты потолка которой вроде бы нет никаких сомнений, уже в первом матче потеряла три очка, проиграв «Атлетику» из Бильбао.

Чтобы убедиться, что специфика устройства испанского чемпионата никуда не делась, достаточно посмотреть на отчет о клубных тратах в это межсезонье. Вот рейтинг Transfermarkt, ранжирующий все европейские клубы по объему инвестиций в рамках потихоньку захлопывающегося трансферного окна. Три верхние строчки в нем занимают испанские гранды, делящие между собой медали внутреннего первенства: «Реал» потратил €305 млн, «Барселона», которая, если верить многочисленным источникам, все еще пытается перетянуть из ПСЖ Неймара,— €255 млн, «Атлетико» — €243,5 млн. Отстают от них, и отстают довольно прилично, и «Ювентус», и «Манчестер Сити», и «Манчестер Юнайтед». А ближайший преследователь из Испании, «Севилья», выглядит на фоне тройки гигантов настоящим скромнягой, хотя по ее меркам €151 млн — вложения грандиозные.

Вопросов по поводу расклада в чемпионате Испании, в общем, нет никаких. Зато есть вопросы по поводу расклада внутри топ-тройки. И их не так уж мало.

Ясно, отчего они возникают к «Реалу». Из-за проваленного прошлого сезона, очень большого отставания по его итогам от «Атлетико» и космического — от «Барселоны». Сезона, потребовавшего проведения удивительной операции по возвращению после перерыва буквально в несколько месяцев на тренерский пост для экстренных реанимационных работ Зинедина Зидана. При этом именно весна, финиш первенства, отыгранный «Реалом» под руководством Зидана, строго говоря, не подарила его поклонникам поводов говорить о том, что тренер, трижды подряд завоевывавший с клубом главный из еврокубков, способен с ходу нащупать те винтики, которые необходимо подкрутить, чтобы по крайней мере купировать кризис. Показатели были неказисты — пять побед в 11 турах. Они абсолютно соответствовали тому состоянию, в котором пребывал «Реал» до прихода Зидана.

Улучшать это состояние Зинедину Зидану предстоит с внедренным в состав во время летней селекционной кампании отрядом недешевых новичков с Эденом Азаром в качестве фронтмена, в качестве надежды на то, что мадридская игра, испытывавшая, может быть, явный дефицит не столько класса, сколько свежести, искры, расцветет оригинальными идеями. Хотя, зная ценность Азара для его бывшего клуба «Челси», нужно знать и то, что костяк «Реала» остался прежним. И даже Гарет Бейл, несмотря на открытый конфликт с Зиданом, на фактически прямо продекларированное желание найти другое место работы, никуда не делся.

Ясно, отчего вопросы есть к «Атлетико». В отчете о летней селекционной активности помимо графы, рассказывающей о тратах на футболистов, значится графа о продажах. Так вот, «Атлетико» продал игроков на сумму, зашкалившую за €300 млн. «Барселона» и «Реал» совместными усилиями до нее не дотянули.

В эту сумму уместились полтора десятка футболистов. О некоторых фамилиях можно забыть в свете их второстепенности. О некоторых забыть, рассуждая о перспективах «Атлетико», никак не получается. Антуан Гризманн был для него примерно тем же, кем был для «Челси» Эден Азар,— фигурой системообразующей. Как и Родриго, только на участке поля чуть пониже. А Диего Годин, Люка Эрнандес, Хуанфран и Филипе Луис — это практически целиком вся линия защиты.

Аргументы в пользу того, что «Атлетико» позиции как минимум сохранит, сводятся в основном к тому, что и рекрутированные им игроки Киран Триппьер, Фелипе Монтейру, Маркос Льоренте, Эктор Эррера — неплохи. А про тинейджера Жуана Фелиша говорят, что по цене он чуть превзошел даже 120-миллионного Гризманна, поскольку, действительно, не проигрывает тому в смысле одаренности. Но, как ни крути, кейс «Атлетико» — перестройка куда круче, чем та, что провел «Реал». Такая масштабная, что не может не навести на мысли о неизбежности достаточно длительного и мучительного выстраивания схем и взаимосвязей.

Насчет «Барселоны» вопросов вроде бы меньше. Объяснить, почему она обязана удержаться на верхушке, проще простого. И в предыдущем сезоне все у нее вертелось так, как надо. И никого из тех, благодаря кому все так вертелось, «Барселона» не потеряла. А c соблазном трактовать чуть ли не каждое из приобретений как усиление соответствующего звена бороться довольно трудно. Антуан Гризманн лучше, чем скисший в Испании Филиппе Коутинью, Френки де Йонг опорную зону контролирует не хуже Серхио Бускетса, но гораздо моложе, а Хуниор Фирпо порезвее Жорди Альбы. Плюс вот-вот, возможно, вернется Неймар.

Но уже первый тур первенства мог чуть скорректировать представления о нюансах расклада. Потенциально проблемный «Реал» — без получившего повреждение Азара, зато с Бейлом не просто в заявке, а вдруг в стартовом составе, отметившимся голевой передачей,— уверенно, 3:1, обыграл в гостях «Сельту», несмотря на удаление в начале второго тайма Луки Модрича. Потенциально беспроблемная «Барселона» («Атлетико» свой матч с «Хетафе» сыграл вчера поздно ночью по московскому времени) сразу дала конкурентам фору в три очка, не сумев с Гризманном забить на выезде «Атлетику» и пропустив «на флажке» изысканный гол от «динозавра» Арица Адуриса. Правда, весь этот матч она была вынуждена обходиться без Лионеля Месси, травмировавшего ногу на предсезонке, а больше половины его — без вылетевшего в первом тайме Луиса Суареса. Но в любом случае кое-какие причины порассуждать о том, что ее запас прочности может оказаться не настолько уж бронебойным, появились.

Алексей Доспехов