«Локомотив» подкатил к «Зениту»

В шестом туре чемпионата России по футболу, который завершится в понедельник матчем «Спартак»—ЦСКА, изменился состав призовой тройки. «Локомотив» и «Краснодар» вышли на второе и третье места соответственно. При этом они подобрались к сохраняющему лидерство «Зениту» на дистанцию одного очка.

В шестом туре чемпионата России пошатнулись позиции лидера премьер-лиги и основного претендента на золотую медаль. Даже несмотря на то, что «Зенит» добился формально положительного результата в домашнем матче с «Ахматом», сыграв с грозненцами по нулям, и по-прежнему не имеет поражений, клуб из Санкт-Петербурга дал шанс преследователям вплотную приблизиться к себе. Кстати, петербуржцы были немало раздосадованы тем, что не смогли одолеть соперника, который уже на седьмой минуте остался в меньшинстве после удаления с поля защитника Ризвана Уциева. Причем винили они в этом больше арбитра встречи Алексея Матюнина, нежели себя. Судья из Москвы действительно не засчитал два вполне легитимных гола в ворота «Ахмата», но, с другой стороны, и по мнению гостей, он ошибочно предъявил красную карточку Уциеву. Особенно резко негодовали наставник «Зенита» Сергей Семак и нападающий Артем Дзюба.

«Судейство мне не понравилось абсолютно,— заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.— Понятно, что Ригони забил чистый гол и там не было никакого офсайда. Первый мяч, думаю, тоже был забит верно». Впрочем, отличившийся в том эпизоде Сердар Азмун не стал сетовать на арбитраж. «Мое дело — играть в футбол, а не комментировать работу судей»,— сказал иранец в интервью клубному сайту.

Второй ничейной осечкой «Зенита» воспользовался «Краснодар», который уверенно разобрался на выезде с дебютантом премьер-лиги «Тамбовом» и сократил отставание от петербуржцев до минимума. «Быки» открыли счет на второй минуте усилиями Вандерсона и затем на классе довели игру до победы, увеличив преимущество до двух мячей благодаря точному удару очередного выпускника своей академии Даниила Уткина. В шести турах команда Сергея Галицкого завоевала 13 очков, и это ее лучший старт в истории чемпионатов России. Между тем впереди у краснодарцев очень сложная неделя: 21 августа им предстоит провести первый матч в раунде play-off Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом», а через три дня их ждет ответственная встреча в национальном первенстве с «Локомотивом».

В шестом туре «Зенит» вообще могли лишить единоличного лидерства. Казалось, все было в руках «Ростова», который в случае победы над «Уфой», находившейся на 13-м месте, сравнялся бы с чемпионом страны по набранным очкам. Но подопечные Валерия Карпина почему-то слишком пассивно вели себя в этом матче. Только после перерыва, уже уступая 0:1, они добавили в активности и создали два голевых момента, когда Александр Саплинов и Евгений Чернов опасно били головой. Однако все надежды ростовчан на благополучный исход похоронил Сильвестр Игбун, на 79-й минуте во второй раз поразивший ворота гостей и оформивший дубль.

После поражения клуба из Ростова-на-Дону возможность подняться в тройку представилась «Локомотиву», который встречался на «ВТБ Арене» с «Динамо». Фаворитами в данном противостоянии являлись железнодорожники, но все-таки дерби традиционно носят непредсказуемый характер. А сильно обновившееся в последнее время «Динамо» было непредсказуемо вдвойне. В основном составе бело-голубых оказалось восемь новичков, включая их недавние приобретения — защитника сборной России Романа Нойштедтера и немецкого нападающего Максимилиана Филиппа. И уже на третьей минуте дебютного матча бывший форвард дортмундской «Боруссии», купленный, по информации Transfermarkt, за €20 млн, мастерски реализовал штрафной удар с достаточно острого угла, вогнав мяч в сетку от перекладины. В дальнейшем, правда, Филипп ушел в тень. К тому же хозяева пропустили в середине первого тайма с пенальти, который заработал Гжегож Крыховяк, а исполнил Алексей Миранчук.

Во втором тайме «Локомотив» чаще угрожал воротам, и вратарь «Динамо» Игорь Лещук, дублирующий травмированного Антона Шунина, несколько раз спас свою команду. Но и его коллеге Маринато Гилерме пришлось выручать партнеров, когда о себе напомнил Филипп. И все-таки гости вырвали три очка после того, как на 82-й минуте Антон Миранчук, разыграв стеночку с Рифатом Жемалетдиновым, просочился сквозь строй динамовских защитников в штрафной площади.

Александр Ильин