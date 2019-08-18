Times: власти Великобритании опасаются дефицита лекарств и продуктов при жестком «Брексите»

В случае выхода из Евросоюза без сделки Великобритания столкнется с нехваткой топлива, продуктов питания, медикаментов, а также с перебоями в работе портов и волнениями на границе с Ирландией. К таким выводам пришло правительство Соединенного королевства, документы которого попали в распоряжение The Sunday Times.

Документ, попавший в английское издание в результате утечки, составлен канцелярией кабинета министров в этом месяце и представляет собой план действий правительства на случай выхода из ЕС 31 октября этого года без заключения сделки. Как пишет The Sunday Times, в документе под кодовым названием Yellowhammer прописаны необходимые для принятия меры по предотвращению «катастрофического коллапса в национальной инфраструктуре». Сам «коллапс» также подробно описан в документе.

Так, например, доступность свежих продуктов питания уменьшится, что повлияет на увеличение их стоимости; пошлины на импорт бензина приведут к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий и, следовательно, лишению 2 тыс. человек рабочих мест; существенные перебои в работе портов могут продлиться до трех месяцев. Эти и другие реальные последствия жесткого «Брексита» могут привести к протестам по всей Великобритании, что, в свою очередь, «потребует мобилизации полицейского ресурса».

Что нужно знать о «Брексите» Читать далее

На необходимости выхода Великобритании из ЕС в октябре даже в случае отсутствия сделки настаивает избранный месяцем ранее новый премьер-министр Борис Джонсон. Занимавшая этот пост до него Тереза Мэй объявила о своей отставке весной этого года. Одной из причин ее ухода стала невозможность прийти к соглашению относительно выхода страны из ЕС.

О стратегии и тактике нового премьер-министра читайте в материале “Ъ” «Провожатель дела Терезы Мэй».