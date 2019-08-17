По факту ДТП в Перми возбуждено уголовное дело

После ДТП с автобусом, в результате которого погибла женщина и были госпитализированы 32 человека, возбуждено уголовное дело. «По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.— “Ъ”), возбуждено уголовное дело. Ведется следствие»,— сообщается на сайте ГУМВД по Пермскому краю.

В субботу, 17 августа, в Перми водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находились 59 человек. Из 32 пострадавших пассажиров — 10 детей.

По предварительным данным, ДТП было вызвано технической неисправностью транспортного средства. Об этом рассказали городские власти. Перевозчик ООО «Дизель» на время расследования отстранен от работы.