Число пострадавших в ДТП в Перми превысило 30 человек

Число пострадавших в ДТП в Перми с пассажирским автобусом выросло до 32 человек, сообщает региональный минздрав. Есть погибший пассажир — по данным администрации города, это женщина.

В минздраве рассказали, что из 32 госпитализированных — 10 детей (9 в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние), 22 взрослых (у 5 из них тяжелое состояние).

Ранее сообщалось, что погиб водитель автобуса, пострадали около 20 человек.

По предварительным данным, ДТП было вызвано технической неисправностью транспортного средства. Об этом рассказали городские власти. Водитель не справился с управлением, произошло столкновение со стеной. По предварительным данным, в автобусе ехали 59 человек.

«Пострадавшим и семье погибшей женщины будет оказана всесторонняя помощь»,— сообщили в администрации Перми.

Перевозчик ООО «Дизель» на время расследования отстранен от работы.