РЖД не будет сокращать спонсорские отчисления «Локомотиву»

ОАО «РЖД» не будет сокращать спонсорские отчисления московскому футбольному клубу «Локомотив», заявил заместитель генерального директора РЖД и председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков ТАСС. Ранее СМИ сообщили, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) разрешил вложить в клуб €52 млн и при желании увеличить ее до €56 млн, если клуб будет играть в Лиге чемпионов, но эта сумма меньше, чем обычно получает клуб (€69 млн).

«В рамках fair-play контракты в Европе всегда оцениваются чуть ниже»,— сказал господин Мещеряков. По его словам, это может говорить только о том, что у UEFA в рамках fair-play нет претензий. Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе добавил, что подобное уведомление от UEFA — ежегодное. «Но, как я понимаю, это обычное письмо, в котором UEFA подтверждает, что не возражает против участия того или иного клуба в Лиге чемпионов»,— отметил он.

Из данных РЖД следует, что по итогам 2018 года выручка ФК «Локомотив» составила 5,2 млрд руб., а чистый убыток — 136,3 млн руб. Чистые активы клуба составили 1,6 млрд руб.

О том, как РЖД планирует изменить структуру владения «Локомотивом» — в материале “Ъ”.