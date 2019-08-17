Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times. Ранее в ряде американских СМИ появилась информация о том, что господин Эпштейн, возможно, был убит. Заказчиком убийства, как отмечалось, мог быть кто-то, кто хотел помешать миллиардеру дать показания о высокопоставленных людях из его окружения, в том числе президенте США Дональде Трампе и экс-лидере страны Билле Клинтоне.

Слухи об убийстве также подогревал тот факт, что сотрудники тюрьмы на Манхэттене обнаружили тело господина Эпштейна только около 6:30 утра в субботу, 10 августа, во время регулярного обхода. Всю ночь в его камеру никто не заходил, несмотря на то что ранее он был переведен под круглосуточное наблюдение после того, как 23 июля был найден на полу своей камеры с синяками на шее.

Офис окружного прокурора Манхэттена в прошлом месяце обвинил Джеффри Эпштейна в причастности к торговле девушками в возрасте 14 лет для предоставления сексуальных услуг. Сделка со следствием по делу о сутенерстве, на которую финансист пошел в 2008 году, была пересмотрена.

Господин Эпштейн начал карьеру в области финансов в инвестиционном банке Bear Stearns, затем основал собственную фирму J. Epstein&Co.