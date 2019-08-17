Имеют место отдельные ракетоупущения

Как стало известно “Ъ”, Минобороны пытается взыскать более 45 млн руб. с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота, которые случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету Х-29ТД. К счастью, ее боевая часть с примерно 100 кг взрывчатого вещества не сработала, однако в результате несанкционированного пуска списывать пришлось две Х-29ТД и спецаппаратуру для их проверки, а кроме того, восстанавливать ангар, откуда вылетела ракета.

Уголовное дело военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева, обвиняемых военным следствием Следственного комитета России в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ), рассмотрел Крымский гарнизонный военный суд. Сейчас в нем слушается иск, заявленный Минобороны к осужденным.

Из материалов дела следует, что ЧП произошло в в/ч 59882 на военном аэродроме у города Саки, который считается историческим, поскольку в феврале 1945 года на нем приземлялись самолеты с президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, следовавшими на Ялтинскую конференцию. 1 октября 2017 года также могло войти в историю Крыма. В тот день техники части, используя комплекс «Ока», осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД, с которыми перед этим осуществлял вылет многоцелевой тяжелый истребитель Су-30СМ.

Около 13:30, как следует из материалов расследования, военнослужащие, действуя по принципу «сам сделал — сам себя проконтролировал», не проверили, как то предписывают регламенты работ, исправность чековых механизмов Х-29ТД. Техники не вскрывали даже крышку чековых устройств и не убеждались в целостности пломбировки и контровки соответствующих механизмов, однако приняли решение о проведении проверки ракеты (или «изделия 63М») на аппаратуре комплекса «Ока». В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».

Стоимость каждой из двух подлежащих списанию Х-29ТД была определена бухгалтерской судебной экспертизой в 18 млн 459 тыс. руб., «Ока» и другое уничтоженное оборудование оценены в 9,5 млн руб.

Согласно заключению комиссионной комплексной технической судебной экспертизы, игла чеки М2 была «сдернута» еще до проверки ракеты на «Оке». Пуск двигателя «изделия 63М» при проверке с использованием «Оки» возможен только при подстыкованных к пиропатронам запуска разъемах безопасности Ш21 и Ш22 и замкнутых контактах чекового механизма М2, установили участники исследования.

Принимая во внимание, что нарушение правил обращения с оружием (Х-29ТД), представляющим повышенную опасность для окружающих, совершено военнослужащими Чебановым и Зверевым по неосторожности, суд квалифицировал их действия именно по ч. 1 ст. 349 УК РФ. Расценив при этом материальный ущерб, причиненный Минобороны Российской Федерации в размере 46 571 866 руб., как «иные тяжкие последствия».

Обстоятельствами, смягчающими вину подсудимых Чебанова и Зверева, суд признал добровольное возмещение ими части имущественного ущерба (по 3 тыс. руб. каждым подсудимым), а также наличие у последнего обвиняемого четверых малолетних детей. В итоге Алексею Чебанову назначили наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву — год ограничения с выплатой 10%. В соответствии с Уголовным кодексом в период ограничения осужденные не могут быть повышены в должности и воинском звании, а срок наказания не засчитывается в выслугу лет. При этом следует отметить, что суды лишь в исключительных случаях полностью взыскивают ущерб с военнослужащих, как правило, ограничиваясь небольшими суммами.

Николай Сергеев