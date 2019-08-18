Энергетика мусора получила новый стимул от государства

На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию. Усилия властей привели к росту инвестиций в эту сферу, в частности в так называемую анаэробную переработку отходов в биогаз, который можно использовать для производства электроэнергии.

Инвесторы снова обратили свое внимание на мусор, точнее на возможность переработки органических отходов в энергию, пишет Financial Times. Биоэнергетика уже переживала взлет популярности среди инвесторов — в середине 2000-х, когда цены на нефть были высокими, но в конце 2000-х, с их падением, интерес к таким способам ослаб.

Однако теперь он снова начал расти — но на этот раз не из-за подорожавшей нефти, а благодаря тренду на более зеленую энергетику и попыткам властей бороться с засорением окружающей среды растущим количеством мусора. В ряде стран были приняты законы, которые стимулируют использование возобновляемых источников энергии, в том числе и переработку мусора.

Речь идет в первую очередь о так называемой анаэробной переработке органических отходов — то есть переработке биомассы микроорганизмами в условиях отсутствия кислорода, в результате чего получается биогаз, который можно использовать для получения электроэнергии.

«2019-й — пожалуй, лучший год в истории переработки из всех, что я могу вспомнить»,— рассказывает глава Центра по исследованиям анаэробной переработки Мичиганского университета Дана Кирк.





По его подсчетам, в этом году будет запущено от 50 до 100 подобных проектов. В прошлый раз такой способ получения энергии привлек внимание инвесторов в 2007–2008 годах из-за роста цен на нефть, но тогда, по словам господина Кирка, «экономическая выгода оказалась не слишком высокой». «Сейчас мы наблюдаем вторую волну инвестиций, и теперь это совсем другой размах»,— отмечает господин Кирк, имея в виду, что при таком способе получения энергии выделяется намного меньше углерода в атмосферу, что делает его более перспективным вариантом для борьбы с выбросами.

В прошлом году власти Калифорнии приняли закон, в соответствии с которым к 2045 году 100% энергии в штате должно вырабатываться на основе безуглеродных источников. Также закон предусматривал снижение выбросов парниковых газов к 2050 году на 80% от уровня 1990 года. В этом году в Калифорнии приняты рекордно высокие цены на получение углеродных квот. Также в этом году штаты Мэриленд, Нью-Джерси и Нью-Йорк одобрили законы, требующие переработку части пищевых отходов от магазинов, ресторанов и компаний, занимающихся производством продуктов питания. В начале июня власти Великобритании объявили о том, что их целью является снижение выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году. Несколькими неделями позже за подобный закон проголосовали французские парламентарии.

Власти ЕС в целом также принимают законы, направленные на борьбу с выбросами. Например, с 2020 года начнут действовать более жесткие требования к экологичности автомобилей.

Принятие таких законов стимулирует компании больше интересоваться новыми источниками энергии. Так, американская логистическая компания UPS в мае заявила, что к 2026 году она собирается закупить 643 тыс. куб. м биогаза — это крупнейший подобный заказ со стороны американской компании. По прогнозам компании Research Nester, выручка рынка переработки отходов в энергию достигнет $45 млрд к 2027 году и будет расти в среднем на 8,7% в год. Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что объемы электроэнергии, вырабатываемой сектором биоэнергетики (в него входит и переработка органических отходов в энергию.— “Ъ”), в прошлом году достигавшие 592,2 тераватт-часов, к 2030 году вырастут до 1168 тераватт-часов. Особенно распространены подобные проекты в Европе — как и другие проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии.

Миллионы на отходы

На прошлой неделе американский инвестфонд Newlight Partners инвестировал $106 млн в компанию Bioenergy DevCo, которая занимается анаэробной переработкой. Ранее в этом году Bioenergy купила итальянскую компанию BTS Biogas — крупнейшую биоэнергетическую компанию Италии, построившую около 200 заводов в Европе. В июле саудовская компания Alfanar Group заявила о намерении инвестировать £1 млрд ($1,22 млрд) в шесть проектов по переработке отходов в энергию в Великобритании. В апреле химическое подразделение индийского конгломерата Tata, Tata Chemicals Europe, объявило о том, что оно совместно с другими компаниями вложит £480 млн ($584 млн) в строительство в британском городе Нортвиче завода по переработке отходов в энергию, который может стать крупнейшим в Европе.

Подобные проекты появляются и за пределами Европы и США.

Китай, который с 2004 года является лидером по количеству производимого мусора, в последние годы обращает все больше внимания на эту проблему. Правда, китайцы перерабатывают мусор в энергию, как правило, не самыми экологичными способами — путем его сжигания. Сейчас в Шэньчжене строится завод по переработке мусора таким путем: предполагается, что он будет рассчитан на 5 тыс. тонн отходов в день и станет крупнейшим в мире заводом такого рода. При этом в стране уже действует около 50 заводов, которые занимаются анаэробной переработкой отходов. В июне оператор метро Дели, Delhi Metro Rail Corporation, объявил о запуске первого в Индии проекта по переработке мусора в электроэнергию.

Яна Рождественская