Биометрия добралась до покупок

Выражение «лицевой счет» для клиентов Сбербанка приобретает новый смысл. Банк тестирует технологию оплаты товаров в магазинах — при помощи биометрии лица. Как пишут «Ведомости», для этого в магазинах установят специальное оборудование, а клиентам нужно будет пройти процедуру сканирования.

Покупки с использованием биометрии лица со временем наверняка станут популярными. На данный момент эта технология является одной из самых безопасных, считает руководитель исследовательских направлений Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково—РЭШ» Егор Кривошея: «Биометрия по лицу становится индустриальным стандартом с точки зрения идентификации и безопасности. На это переходят большие технологические компании, например, Apple, Google, Facebook и так далее.

Технология использует не вещи, которые обычно видимы человеческому глазу, а так называемый 3D-слепок лица. При этом неважно, что дополнительное появляется на лице, например, какие-нибудь очки, шапка. Если общий контур лица остается неизменным, то биометрическая система должна без проблем распознать человека. И поскольку 3D-слепок лица уникален для каждого, подделать его очень сложно. И считается, что биометрия — достаточно защищенный метод.

Но при этом есть такая вероятность, что в будущем может развиться мошенническая схема какая-нибудь, связанная с ней. Именно поэтому, например, сейчас многие хакеры нацелены именно на то, чтобы получать биометрические данные из разных источников».

Массовое внедрение биометрической технологии в торговле может занять несколько лет, полагает главный редактор издания 3DNews Денис Нивников: «Создать одну-две торговых точки, например, в крупном городе типа Москвы — это один вопрос, а создать сеть таких точек по всей стране — это совершенно другой вопрос. Если первое возможно сделать, условно говоря, в течение года просто для демонстрации технологии так же, как сейчас это делают Amazon и Google. В крупных городах Соединенных Штатов уже есть магазины, в которых нет обслуживающего персонала, ни кассиров, ни продавцов, и они работают. До массового же внедрения, конечно, беспредельно далеко».

Вернуть товар «по биометрии» будет нельзя. Придется предъявить кредитную карту. Сбербанк не стал комментировать использование технологии для покупок. Ранее он уже тестировал оплату товаров с использованием отпечатка пальца. Первый проект с применением этой технологии Сбербанк запустил в конце 2016 года вместе с сетью магазинов «Азбука вкуса».

Андрей Загорский