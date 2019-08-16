Евгении Чудновец припомнили плюшевую корову

Избирательная комиссия Свердловской области получила анонимную жалобу на кандидата в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному округу Евгению Чудновец от ЛДПР. Согласно заявлению, госпожа Чудновец допустила ошибку в декларации о доходах за 2018 год, не указав заработок от продажи мягких игрушек в Facebook. Эксперты полагают, что допущение ошибки в декларации о доходах кандидата не может стать основанием для его исключения из выборов.

Заявление поступило в Серовскую территориальную избирательную комиссию 15 августа, на следующий день перенаправлено в региональный избирком. «Жалоба заявителем не подписана, в ней указан только адрес электронной почты. Сегодня заявление зарегистрировано и будет рассмотрено в течение пяти дней»,— пояснили в пресс-службе облизбиркома.

Автор заявления потребовал проверить достоверность сведений о доходах госпожи Чудновец, которая могла допустить ошибку при заполнении декларации за 2018 год и не указать прибыль от продажи мягких игрушек через социальную сеть Facebook. Сейчас на официальной странице кандидата размещено три объявления о продаже плюшевой коровы за 2,5 тыс. руб.

По данным свердловского избиркома, у Евгении Чудновец отсутствуют доходы за 2018 год. Она владеет долями в двух квартирах в Свердловской о Курганской областях и имеет пять счетов без средств в банках. Евгения Чудновец пояснила, что не получила никаких документов о поступившей на нее жалобе.

Напомним, выборы пройдут 8 сентября в единый день голосования. Место в Госдуме освободилось после того, как депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора Свердловской области. Помимо Евгении Чудновец на мандат претендуют еще шесть человек. Среди них: олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин от партии «Единая Россия», заместитель главы реготделения «Яблока» Ирина Скачкова, депутат Качканарской думы Габбас Даутов от КПРФ, фельдшер Алексей Коровкин от «Справедливой России», адвокат Игорь Рузаков от партии «Зеленые» и врио первого секретаря реготделения «Коммунистов России» Дмитрий Зенов.

Эксперты уверены, что в случае обнаружения нарушений в декларации Евгении Чудновец исключение из выборов не грозит. «Недостоверность сведений имущественного характера не является основанием для исключения кандидата из предвыборной борьбы, законодательство такой меры не предусматривает»,— пояснил управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. Согласно п.5 ст.41 ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ», гражданин, выдвигающийся на выборы, обязан предоставить сведения о своих доходах и имуществе. Однако, по словам господина Денисова, в случае обнаружения контролирующими органами, в частности, ФНС, Росфинмониторинг, Центральный банк РФ, информации о не указанном в декларации доходе или имуществе данные «разместят в открытых источниках: на сайте ЦИК и информационных стендах в участковых избирательных комиссиях, для того, чтобы избиратели могли с ними ознакомиться».

Ранее на Евгению Чудновец уже поступала жалоба о нарушении правил ведения агитации. Причиной стал видеоролик, опубликованный на странице в Facebook. В нем люди размещают плакат «Единая Россия идет на дно и тащит за собой народ» на аварийном доме в Серове по улице Белореченская,7. Как было отмечено в заявлении, госпожа Чудновец использовала плакат для агитации. Однако она пояснила, что плакат установили жители аварийного дома, а кандидат лишь разместила информацию об этом в соцсети. Сейчас по данному обращению ведется проверка.

Анастасия Реутова