Аренда становится затратной

Новости о росте цен на новостройки увеличили ожидания собственников жилья. Многие из них подняли запрашиваемую стоимость аренды на 1–2 тыс. руб. в месяц. В результате за месяц снимать жилье в городах-миллионниках стало почти на 4% дороже. В Москве средняя стоимость однокомнатной квартиры преодолела планку в 35 тыс. руб. в месяц, а число россиян, рассчитывающих снять «однушку», стало рекордным за пять лет.
Ситуация на рынке аренды жилья в августе оказалась нетипичной: традиционного летнего затишья не произошло. Согласно данным ЦИАН, в среднем стоимость аренды жилья в городах-миллионниках за минувший месяц выросла на 3,8%. Как следует при этом из расчетов «Авито недвижимость», однокомнатная квартира в России в среднем сейчас обходится в 15,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатная — в 24,5 тыс. руб.
По данным ЦИАН, наиболее заметным изменение цен за месяц оказалось в Екатеринбурге: аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир подорожала здесь на 8%, до 22,9 тыс. руб. и 31,8 тыс. руб. в месяц соответственно. На втором месте Пермь, где аренда однокомнатного жилья выросла в цене на 7%, до 15,9 тыс. руб. в месяц. В Новосибирске и Челябинске аналогичные квартиры в августе подорожали на 6%, до 18,8 тыс. руб. и 11,6 тыс. руб. в месяц соответственно. Падение стоимости аренды в ЦИАН заметили лишь в одном городе-миллионнике: однокомнатные квартиры в Нижнем Новгороде за месяц подешевели в среднем на 1%, до 16,3 тыс. руб. в месяц.
В Москве, как следует из расчетов ЦИАН, стоимость аренды однокомнатной квартиры в массовом сегменте впервые превысила показатель в 35 тыс. руб. в месяц, достигнув 36,1 тыс. руб.. Это на 4% выше аналогичного показателя июля. Аренда двухкомнатной квартиры в Москве сейчас стоит в среднем 50,1 тыс. руб. в месяц, что на 5% больше, чем в июле. В «Авито недвижимости» приводят аналогичные данные. В Санкт-Петербурге, по данным сервиса, аренда однокомнатной квартиры сейчас обходится в среднем в 22,6 тыс. руб., за месяц этот показатель вырос на 3%.
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов связывает нетипичный для августа рост цен на аренду жилья с двумя факторами.
«В результате многие арендодатели решили вывести квартиры на 1–2 тыс. дороже, что и обеспечило более высокий, чем обычно, месячный прирост»,— рассуждает господин Попов. Вторым фактором, по мнению эксперта, могла стать погода: из-за непривычно холодного лета деловой сезон во многих регионах начался раньше.
В «Авито недвижимости» поясняют, что постепенное увеличение цен уже оказывает влияние на потребительское поведение. Спрос смещается в сторону более дешевых вариантов жилья: только за последний месяц спрос на однокомнатные квартиры по всей стране увеличился на два процентных пункта, до 62,4% от общего объема. Это самое высокое значение за последние пять лет. Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко предполагает, что цены на аренду будут расти на 2–5% ежемесячно в течение ближайших двух месяцев. Затем, согласно прогнозам эксперта, ставки стабилизируются.
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