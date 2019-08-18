Аренда становится затратной

Новости о росте цен на новостройки увеличили ожидания собственников жилья. Многие из них подняли запрашиваемую стоимость аренды на 1–2 тыс. руб. в месяц. В результате за месяц снимать жилье в городах-миллионниках стало почти на 4% дороже. В Москве средняя стоимость однокомнатной квартиры преодолела планку в 35 тыс. руб. в месяц, а число россиян, рассчитывающих снять «однушку», стало рекордным за пять лет.

Ситуация на рынке аренды жилья в августе оказалась нетипичной: традиционного летнего затишья не произошло. Согласно данным ЦИАН, в среднем стоимость аренды жилья в городах-миллионниках за минувший месяц выросла на 3,8%. Как следует при этом из расчетов «Авито недвижимость», однокомнатная квартира в России в среднем сейчас обходится в 15,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатная — в 24,5 тыс. руб.

По данным ЦИАН, наиболее заметным изменение цен за месяц оказалось в Екатеринбурге: аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир подорожала здесь на 8%, до 22,9 тыс. руб. и 31,8 тыс. руб. в месяц соответственно. На втором месте Пермь, где аренда однокомнатного жилья выросла в цене на 7%, до 15,9 тыс. руб. в месяц. В Новосибирске и Челябинске аналогичные квартиры в августе подорожали на 6%, до 18,8 тыс. руб. и 11,6 тыс. руб. в месяц соответственно. Падение стоимости аренды в ЦИАН заметили лишь в одном городе-миллионнике: однокомнатные квартиры в Нижнем Новгороде за месяц подешевели в среднем на 1%, до 16,3 тыс. руб. в месяц.

В Москве, как следует из расчетов ЦИАН, стоимость аренды однокомнатной квартиры в массовом сегменте впервые превысила показатель в 35 тыс. руб. в месяц, достигнув 36,1 тыс. руб.. Это на 4% выше аналогичного показателя июля. Аренда двухкомнатной квартиры в Москве сейчас стоит в среднем 50,1 тыс. руб. в месяц, что на 5% больше, чем в июле. В «Авито недвижимости» приводят аналогичные данные. В Санкт-Петербурге, по данным сервиса, аренда однокомнатной квартиры сейчас обходится в среднем в 22,6 тыс. руб., за месяц этот показатель вырос на 3%.

Динамика стоимости аренды жилья в крупных городах России Средняя стоимость аренды однакомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика ставки аренды однокомнатной квартиры Динамика ставки аренды двухкомнатной квартиры Город авг.18 июл.19 авг.19 авг.18 июл.19 авг.19 Москва 33,8 34,6 36,1 45,9 48 50,3 4% 5% Санкт-Петербург 27 26,9 27,6 39,8 40,1 41,4 3% 3% Нижний Новгород 16,4 16,4 16,3 21,9 25,8 25,3 -1% -2% Казань 15,7 16,3 17,1 21,9 22,9 23,8 5% 4% Самара 15,9 15,3 15,5 20 19,4 20,1 1% 4% Уфа 16,2 14,8 14,9 21,6 19,3 19,7 1% 2% Краснодар 16,2 17,7 18,6 22,5 26,5 26,7 5% 1% Волгоград 12,9 14,3 14,6 18,3 20,5 19 2% -7% Воронеж 12,9 15 15,8 16,5 22,7 24,1 5% 6% Екатеринбург 19,2 21,3 22,9 23,7 29,5 31,8 8% 8% Красноярск 15,6 15,2 16 21,1 22,2 22,4 5% 1% Новосибирск 19,4 17,7 18,8 27,5 25 26,2 6% 5% Омск 13,1 12,9 13,1 14,2 17 17,8 2% 5% Пермь 14,7 14,9 15,9 19,2 21,5 21,2 7% -1% Челябинск 13,3 10,9 11,6 17,4 16,7 18,7 6% 12% открыть таблицу в новом окне Источник: данные аналитического центра ЦИАН

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов связывает нетипичный для августа рост цен на аренду жилья с двумя факторами.

Ключевым фактором мог стать новостной фон об изменении цен на новостройки и вторичное жилье: с 1 июля вступило в силу изменение законодательства об обязательном использовании застройщиками эскроу-счетов при привлечении средств физических лиц.

«В результате многие арендодатели решили вывести квартиры на 1–2 тыс. дороже, что и обеспечило более высокий, чем обычно, месячный прирост»,— рассуждает господин Попов. Вторым фактором, по мнению эксперта, могла стать погода: из-за непривычно холодного лета деловой сезон во многих регионах начался раньше.

В «Авито недвижимости» поясняют, что постепенное увеличение цен уже оказывает влияние на потребительское поведение. Спрос смещается в сторону более дешевых вариантов жилья: только за последний месяц спрос на однокомнатные квартиры по всей стране увеличился на два процентных пункта, до 62,4% от общего объема. Это самое высокое значение за последние пять лет. Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко предполагает, что цены на аренду будут расти на 2–5% ежемесячно в течение ближайших двух месяцев. Затем, согласно прогнозам эксперта, ставки стабилизируются.

Александра Мерцалова