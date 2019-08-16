В Пермском крае введен режим ЧС из-за переувлажнения почв

В Пермском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе министерства территориальной безопасности, соответствующее решение было принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Введение режима ЧС на территории региона позволит аграриям не возвращать уже полученные субсидии из-за невыполнения целевых показателей.

Ранее необходимость введения режима ЧС на территории региона обсуждалась на заседании краевого правительства. Как утверждала министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева, такая необходимость связана с неблагоприятными метеорологическими условиями. «Частые, продолжительные проливные дожди на фоне низких температур привели к опасному метеорологическому явлению — переувлажнению почв. Прошедшие местами грозы усугубили ситуацию»,— пояснила госпожа Бреднева. По ее словам, это создает угрозу для сельского хозяйства. По словам министра, по состоянию на 13 августа сельскохозяйственные культуры погибли на площади 13,4 тыс. га.

Константин Кадочников, Пермь