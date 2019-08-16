Представлен план второй очереди селекционного центра «Уральский картофель»

Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву презентовали план второй очереди селекционного центра «Уральский картофель» (АО АПК «Белореченский») по выращиванию элитных сортов картофеля. Проект представили региональный министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев и директор предприятия Виталий Дунин.

По словам господина Дунина, в ближайшие годы планируется построить два овощехранилища общим объемом 310 т и расширить посадочные площади. Планируется, что к 2023 году вторая очередь позволит выйти на круглогодичный замкнутый цикл производства семенного картофеля в 1 тыс. т.

Реализация проекта началась в 2017 году. На строительство центра было выделено 25 млн руб. из областного бюджета и 15 млн руб. — из федерального, сообщили в департаменте информполитики региона. За перый год работы центр произвел 560 тыс. миниклубней картофеля, которые высадили на площади 10 га. «В этом году планируем получить первое полевое поколение. На следующий год мы получим уже несколько сортов миниклубней»,— сообщил Виталий Дунин. Дмитрий Дегтярев сообщил, что проект вошел в госпрограмму поддержки российского картофелеводства с финансированием из федерального бюджета в размере 170 млн руб.