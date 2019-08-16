Обозреватель “Коммерсантъ FM” Юрий Митин рассказывает о сервисе доставки продуктов и его дальнейших планах.

Российский рынок интернет-торговли в последние два года претерпевает небольшие изменения. Нестабильная динамика может напугать не только предпринимателей, но и потенциальных инвесторов. Но, с другой стороны, непостоянство влечет за собой смену лидеров, и тогда на рынок выходят новые сильные игроки.

В марте 2018 года сооснователь агрегатора заказа такси «Везет» Евгений Львов решил запустить новый сервис golama. На этот раз заказать можно было не просто машину, а экспресс-доставку продуктов из гипермаркетов. Преимущества такого бизнеса были очевидны: отсутствие больших вложений в инфраструктуру и высокая степень потребления. Зарабатывает компания на платной доставке и скидках от магазинов. Изначально были подписаны федеральные контракты с магазинами Metro и «Лента». Затем выбор супермаркетов был расширен. Помимо сайта у компании есть приложение, где покупатель может воспользоваться бонусной программой и скидкой по промокодам.

Но, несмотря на популярность и даже моду на онлайн-покупки, по данным аналитиков, объем рынка доставки еды в нашей стране составляет порядка $1,4 млрд. Доля проникновения онлайн-сервисов в сегменте продуктов в России — менее 1% — это меньше, чем, например, в США и Великобритании. Тем не менее, основатель golama сделал ставку на развитие бизнеса по всей России и вскоре планирует привлечь на это дополнительные инвестиции.

Финансовые результаты

Сегодня golama — это сервис срочной доставки продуктов из гипермаркетов в Москве и Подмосковье. Он представлен на рынке вместе с такими сервисами, как Instamart, SaveTime и более опытными игроками — «Утконосом» и «О’кей». Первоначальные инвестиции составили около 100 млн. руб. В ноябре 2018 года был завершен раунд инвестиций в размере 150 млн. руб. от фонда VEB Ventures. В июне 2019 года компания подписала соглашение о дополнительных 500 млн. руб. Средства планируется потратить на развитие сервиса в Москве и в городах-миллионниках.