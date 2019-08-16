ООО «Шато де Талю» супруги Александра Ткачева запустило производство вина

Винодельня «Шато де Талю» приступила к уборке винограда. Как сообщает Instagram компании, первые грозди Шардоне и Савиньон Блан начали поступать на производство. «14 лет безупречного труда всего коллектива Chteau de Talu теперь будут воплощаться в наши вина!» - говорится в посте компании.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, ООО «Шато де Талю», принадлежащее супруге экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, еще в марте этого года заявляло о планах в конце лета 2019 года открыть завод по переработке винограда и выпуску премиальных вин. Также в 2020 году здесь собираются открыть ресторанно-дегустационный комплекс. Площадь производства составит 14 тыс. кв. м, завод будет выпускать 1,5 млн бутылок вина в год. Также «Шато де Талю» может войти в число объектов туристического показа маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства».

По данным «СПАРК-Интерфакс», собственницей 99% в уставном капитале ООО «Шато де Талю» выступает Ольга Ткачева – супруга бывшего министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Еще 1% принадлежит ООО «РСХБ-финанс». Генеральный директор ООО «Шато де Талю» Андрей Скок связан с бизнесом семьи Александра Ткачева, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». С 2013 года общество несет убытки, которые выросли за это время (с 2013 по 2017 годы) с 3 млн руб. до 75 млн руб. при выручке в течение этого периода в пределах 23-28 млн руб.

По данным компании, основным видом ее деятельности на сегодня является производство винограда технических сортов на площади 101 га.

Василий Хитрых