Татарстан учредит новую госнаграду в честь юбилея ТАССР

Власти Татарстана подготовили проект указа президента Рустама Минниханова по учреждению новой госнаграды — медали «100 лет образования ТАССР». Об этом сегодня сообщил вице-премьер республики Василь Шайхразиев.

Господин Шайхразиев уточнил, что новой медалью будут награждаться граждане «внесшие значительный вклад в развитие государственности Республики Татарстан, укрепление ее социально-экономического потенциала, межконфессионального и межнационального мира и согласия, сохранения и приумножения культурно-духовного наследия», а также «имеющие заслуги в профессиональной и общественностью деятельности, способствующие повышению авторитета республики».

По словам вице-премьера, также «подготовлено положение об учреждение памятного знака "100 лет образования ТАССР"для награждения и граждан в рамках юбилейных республиканских и муниципальных мероприятий».

Сегодня в Казанской ратуше состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия Татарской АССР, которое провел заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Члены оргкомитета утвердили план мероприятий по празднованию юбилея в 2020 году.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"