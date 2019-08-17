Андрей Рублев вынес икону

В 1/8 финала Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати, Андрей Рублев в двух партиях победил Роджера Федерера. Эта победа россиянина, который пробивался в основную сетку через квалификацию, стала одной из главных сенсаций нынешнего сезона.

Победы российских теннисистов над Роджером Федерером чрезвычайно редки: до 16 августа их не набиралось и десятка. Четыре на счету Евгения Кафельникова, который, как правило, был сильнее швейцарца в самом начале его 23-летней карьеры. По две имеют Марат Сафин и Николай Давыденко. А предыдущий такой подвиг совершал Евгений Донской. В начале марта 2017 года на турнире в Дубае он в 1/8 финала сенсационно сломил сопротивление тогдашнего новоиспеченного чемпиона Australian Open, отыграв три матчбола.

После этого с Федерером встречались три россиянина. Карен Хачанов уступил ему на травяном турнире в Галле. Михаил Южный — во втором круге US Open 2017 года, ведя 2:1 по партиям (общий счет его встреч с Федерером — 0:17). Даниил Медведев имел дело со швейцарским маэстро трижды, но ни в прошлом году в Шанхае и Базеле, ни минувшей весной в Майами подобрать к нему ключи не сумел.

Цинциннати — один из самых любимых турниров Федерера, которому 8 августа исполнилось 38 лет. Он побеждал там семь раз, а в прошлом году доходил до финала.

Однако в этом году самому титулованному теннисисту современности не удалось подойти к Western & Southern Open в оптимальной форме. Перед стартом Федерер не скрывал, что после досаднейшего поражения в финальной встрече с Новаком Джоковичем на Wimbledon, которая полностью измотала его как физически, так и психологически, ему не хватило времени для подготовки. «Я был бы не против вернуться на корт не сейчас, а через одну-две недели. Но что тут можно поделать»,— сказал Роджер Федерер.

В этом отношении, конечно, удача была на стороне Андрея Рублева, который на данный момент занимает в рейтинге 70-е место. Однако обыграть даже такого, не стопроцентно готового Федерера — крайне сложная задача. Чтобы решить ее, требуется находиться в идеальном игровом состоянии и внутренне быть в ладах с самим собой. А у Рублева с этим после выхода в четвертьфинал US Open 2017 года имелись проблемы, в том числе и по причине неприятных травм.

Лишь недавно, в конце июля, Рублеву удалось как следует напомнить о себе. В Гамбурге он дошел до финала грунтового турнира категории «500». Правда, после перелета в Америку последовали два поражения в Вашингтоне и Монреале, но в Цинциннати россиянин снова вернулся на победные рельсы. Сначала он прошел квалификацию, где сломил сопротивление очень неприятного оппонента — выступающего за Казахстан Михаила Кукушкина. Затем в первом круге основной сетки в трех партиях взял реванш у грузина Николоза Басилашвили за поражение в Гамбурге, а в 1/16 финала, ни разу не отдав свою подачу, разобрался с маститым швейцарцем Станисласом Вавринкой.

Прибавив в подаче, приеме, а главное, ощутив уверенность, которой ему явно не хватало долгие месяцы, Рублев представлял бы опасность даже для Федерера, находящегося в оптимальном состоянии. И тот наверняка это понимал. Тем не менее наблюдать за тем, как быстро растет счет в пользу Рублева, было просто удивительно. В начале первого сета соперники обменялись брейками, но в четвертом гейме россиянин сделал еще один и удержал свое преимущество. А во второй партии решающим оказался седьмой гейм, в котором на первом же брейк-пойнте швейцарец не справился с точным ударом Рублева.

Федерер пытался рвать ритм, выбегая к сетке, искал другие способы сбить соперника с правильного настроя, но ничего не помогало.

После завершения третьего гейма первой партии, проигранного на своей подаче, Рублев был не просто хорош, а идеален. За всю игру он допустил всего шесть невынужденных ошибок, а на первой подаче выиграл 82% очков, в то время как Федерер — всего 63%. Не случайно, что для завершения встречи россиянину понадобился лишь один матчбол, при розыгрыше которого швейцарец не сумел ответить на косой рублевский удар справа. В итоге — 6:3, 6:4 всего за 62 минуты. Быстрее Федерер в предыдущий раз проигрывал еще в 2003 году, когда в первом круге турнира в Сиднее за 54 минуты уступил аргентинцу Франко Скильяри.

«Андрей чисто оборонялся и хорошо подавал. Он был на корте буквально везде и не дал мне ни единого шанса. Мне пришлось трудно, но для него это был превосходный матч. Я впечатлен»,— делился своими впечатлениями Федерер, когда все закончилось.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер Фото: Reuters

А Рублев после самого красивого успеха за всю свою карьеру не смог сдержать слез. Слишком многое ему пришлось преодолеть для того, чтобы вот так, вроде бы очень легко, но на самом деле весьма непросто, добиться абсолютно неожиданного для всех результата. «Период, вместивший в себя две травмы, был очень тяжелым. Они отбросили меня назад, в том числе и в психологическом плане. Чтобы снова поймать игровой ритм, мне потребовалось много времени, но здесь для меня все сложилось удачно, хотя этого никто не ожидал»,— отметил Рублев.

А еще Андрей Рублев рассказал, что вообще-то не должен был играть на этом турнире, так как забыл вовремя заявиться на него, потом записался лишь в так называемый альтернативный список участников и в последний момент попал в квалификацию.

Первый за карьеру выход в четвертьфинал состязания категории Masters 1000 позволил 21-летнему москвичу пробиться в топ-50 главного рейтинга, подсчитывающегося по итогам 52 недель, и в топ-40 классификации, учитывающей очки, набранные в этом году. В пятницу ночью по московскому времени соперником Андрея Рублева был Даниил Медведев, который в ходе нынешней американской турнирной серии одержал очередную уверенную победу — над немцем Яном-Леннардом Штруффом — 6:2, 6:1.

Евгений Федяков