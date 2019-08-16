Минздрав обещает проанализировать назначение врачами незарегистрированных лекарственных средств

Минздрав России проведет «тщательный анализ всех неправомерных случаев назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств до проведения консилиума». Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном после того, как стало известно об очередном задержании матери ребенка-инвалида в почтовом отделении при попытке получить заказанный в интернете психотропный препарат «Фризиум», который не зарегистрирован в России.

О возбуждении дела сообщила в четверг в соцсетях директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, женщину задержали 12 августа, отпустив спустя пять часов, позже у нее дома проведен обыск.

Напомним, 16 июля 2019 года в почтовом отделении района Новокосино при получении посылки с не зарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором «Фризиум» была задержана мать пациента детского хосписа Елена Боголюбова, а год назад, в июне 2018-го, дело о незаконном сбыте психотропного препарата было возбуждено в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которая попыталась продать излишек приобретенного ранее противосудорожного препарата «Диазепам» в не зарегистрированной в России форме — микроклизмах. Ее сын также является пациентом «Дома с маяком». И в первом, и во втором случае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность задержаниями родителей детей-инвалидов, в результате дело против Екатерины Конновой было закрыто, а в отношении Елены Боголюбовой полиция возбуждать дело не стала.

В пятницу в Минздраве России напомнили, что в настоящее время лекарственный препарат «Фризиум» не зарегистрирован в РФ и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств: «Решение вопросов, связанных с целесообразностью регистрации лекарственных препаратов, является исключительным правом разработчиков и производителей лекарственных средств». Как и в сообщении в июле 2019 года, Минздрав заявил, что «производитель препарата никогда не представлял его на регистрацию и не проводил проверку его эффективности и безопасности у пациентов в РФ», «препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ».

«Минздрав России, в том числе через СМИ, неоднократно доводил информацию о том, что в России законодательно предусмотрены механизмы доступа пациентов к мировым лекарственным препаратам, не зарегистрированным в нашей стране»,— также говорится в сообщении ведомства. В министерстве пояснили, что разрешение на ввоз незарегистрированных лекарственных средств для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента выдается по заявлению медицинской, научной, образовательной организации; производителя либо разработчика лекарственного средства; организации оптовой торговли в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

«По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение по эффективности лекарственного препарата “Фризиум” и в том числе о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов»,— добавили в Минздраве.

Подробнее о возбуждении дела — в материале “Ъ” «Ни у Миши, ни у Арсения до сих пор нет лекарств».