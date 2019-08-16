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Лесные пожары

Митинг за отставку губернатора согласовала администрация Красноярска

Администрация Красноярска согласовала второй митинг за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал один из организаторов мероприятия, общественник Сергей Конобеевский. Митинг пройдет 22 августа в сквере «Космонавтов». Предполагается, что на акцию придут коло 5 тыс. человек.

В начале августа в городе уже проходил такой согласованный митинг,. Он собрал, по оценке организаторов, более 2 тыс. человек. Из них более 1,8 тыс. участников подписали резолюцию с требованием отправить губернатора Усса в отставку и привлечь к ответственности. «Сиутация с пожрами в лесах края достигла катострофического масштаба, а Александр Усс заявляет, что тушить пожары бессмысленно и даже вредно», - сообщалось в резолюции.

«Поскольку после прошлого митинга губернатор Усс не ушел в отставку. Будем проводить митинги до бесконечности», - сказал «Ъ» Сергей Конобеевский.

Юлия Сасевич


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