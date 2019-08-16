«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу

Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица. Это следует из обновленных условий расчетов с торговыми точками, пишут «Ведомости».

Чтобы воспользоваться услугой, нужно пройти регистрацию в магазине, где есть специальное оборудование. Это смогут сделать те клиенты банка, которые до этого дали согласие на обработку биометрических данных. Во время регистрации нужно вставить карту в биотерминал, создать пароль и предоставить отпечаток пальца или изображение лица. После этого платить можно будет как по биометрическим данным, так и картой.

Прикрепить отпечаток или изображение лица можно только к одной карте. Вернуть товар по биометрическим данным нельзя: нужно будет предоставить свою банковскую карту.

Издание отмечает, что Сбербанк в этом году объявил конкурсы на закупку биометрических терминалов с камерами, которые могут считывать отпечатки пальцев. Он также заказал доработку программного обеспечения для безналичных расчетов по биометрическим данным. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

О том, как цифровизация клиентов стала основным методом конкурентной борьбы банков, читайте в материале “Ъ” «Удаленные перспективы».