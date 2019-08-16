На комплектующие не нашлось лицензий

Как стало известно “Ъ”, следственные органы ГУ МВД России по Пермскому краю возбудили по материалам регионального УФСБ уголовные дела о незаконном предпринимательстве. По версии правоохранительных органов, местные ООО «Техноцентр» и ООО «Камаспецприоритет» заключали договоры со столичным МКБ «Компас» на поставку комплектующих для оперативно-тактических ракетных комплексов, но при этом лицензий на работу с вооружениями не имели, а необходимые детали получали через третьи лица.

Как рассказали “Ъ” знакомые с ситуацией источники, несколько лет назад ООО «Техноцентр» заключило договор с представителями ОАО «Московское конструкторское бюро "Компас"» (МКБ «Компас») на поставку комплектующих для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). Тип ОТРК собеседники “Ъ” не назвали. Само МКБ «Компас» далее в рамках военно-технического сотрудничества продавало их Министерству обороны Египта. В рамках этого контракта «Техноцентр» получил 115,6 млн руб. При этом пермская компания, как утверждают источники “Ъ”, действовала в нарушение законодательства, в частности ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». «На разработку, производство, техобслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружений и военной техники должна получаться лицензия,— рассказал собеседник “Ъ”.— У ООО "Техноцентр" ее не было». При этом общество якобы не располагало и базой для предпродажной подготовки комплектующих. Также, согласно закону, вся оборонная продукция должна проходить контроль у военных представительств Минобороны РФ. Но ООО «Техноцентр» на обслуживании у «представительств не состояло, военных на предприятии не было, продукция приемку военпредов не проходила». В результате эту схему выявили сотрудники УФСБ по Пермскому краю.

Как говорят источники, комплектующие приобретались через ряд подконтрольных ООО «Техноцентр» компаний, места покупки сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Аналогичную схему злоумышленники пытались реализовать через ООО «Камаспецприоритет», которое также заключило с МКБ «Компас» договор на сумму более 12,5 млн руб.

МКБ «Компас» основано в 1948 году путем выделения из состава московского радиозавода «Темп». Занимается разработкой и производством радионавигационных систем для авиации, флота, ракетной техники, а также систем управления высокоточных боеприпасов. Конструкторское бюро управляется АО «Концерн радиоэлектронных технологий», входит в ГК «Ростех». По данным СПАРК, чистая прибыль общества в 2018 году составила более 1,359 млрд руб.

В Перми зарегистрировано несколько ООО «Техноцентр». При этом с ООО «Камаспецприоритет», по данным СПАРК, связано только одно из них, специализирующееся на исследованиях и разработках в области естественных наук. Связь прослеживается через компанию ООО «Гарантпрофи». Бенефициаром последней является Александр Праздников, который ранее был директором ООО «Техноцентр». А с 2014 по 2017 год 40 долей в «Гарантпрофи» принадлежало ООО «Камаспецприоритет». Сейчас ООО «Техноцентр» и «Камаспецприоритет» являются недействующими. Первое прекратило деятельность в 2015 году, второе — в 2019 году. Как говорят собеседники “Ъ”, в 2014 году в «Техноцентре» сотрудниками УФСБ по Пермскому краю было изъято большое количество комплектующих, предназначенных для передачи МКБ «Компас».

По данным источников “Ъ”, по фактам продажи деталей для ОТРК следственной частью ГСУ было возбуждено несколько уголовных дел по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Получить оперативно комментарий в ГУ МВД по Пермскому краю не удалось.

Согласно данным открытых источников, на вооружении сухопутных войск армии Египта находятся два типа советских ОТРК — 2К6 «Луна», а также 9К72 «Эльбрус». Оба были разработаны в конце 1950-х—начале 1960-х годов. Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, отмечает, что комплектующие для ОТРК этих типов не производятся уже давно. «Поэтому их достают кто как может»,— говорит эксперт.

Дмитрий Астахов, Пермь