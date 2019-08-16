С репутацией управятся по-азиатски

Онлайн-агентство по управлению репутацией Sidorin Lab, оказывающее услуги в том числе Сбербанку, открыло офис в Гонконге. Компания рассчитывает продвигать свои услуги на фоне обострения политической ситуации в регионе и планирует привлечь $10 млн. Среди ее активов инвесторам могут предложить онлайн-сервис мониторинга социальных медиа IQbuzz, который не занял в России заметную долю рынка, предупреждают эксперты.

Sidorin Lab начала экспансию в Азию и открыла в Гонконге офис своей структуры Reputation House, сообщил “Ъ” представитель компании. Компания планирует привлечь и направить в развитие на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона около $10 млн, заявил Антон Аликов, совладелец Sidorin Lab, партнер швейцарской инвестиционной компании Blackfort.

В последние месяцы в Гонконге проходят протесты против законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлении в материковый Китай. Впрочем, компанию не беспокоят волнения в стране, уточнил основатель Sidorin Lab Дмитрий Сидорин: «Это как раз та среда, в которой мы показываем максимальную эффективность, а услуги управления репутацией максимально востребованы». В компании не стали раскрывать, с кем намерены работать на новом рынке. «В Китае — как в Гонконге, так и на материке — сейчас наблюдаются отток инвестиций, падение продаж во многих областях, проседание рынка товаров класса люкс. Поэтому сфера применения наших знаний и внедрения сервисов огромна, компания уже работает с клиентами из различных отраслей»,— отметил Дмитрий Сидорин.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Сидорин Лаб» в разное время получало контракты Сбербанка, ВТБ и Банка Москвы. Объем российского рынка управления репутацией для компаний в онлайне группа оценивала в 16 млрд руб. за 2018 год.

По сообщению представителя Sidorin Lab, группа завершила приобретение сервиса мониторинга социальных медиа IQbuzz за $3 млн. Как раз такую сумму инвесторы вложили в «Сидорин Лаб» и «Лимур» (входят в Sidorin Lab), писал “Ъ” 7 марта. В сделке также использованы собственные средства компании, утверждает ее представитель. Решения IQbuzz будут использованы и в Азии, добавил он.

Решение Sidorin Lab выйти в Китай связано с трендом на сближение России с Востоком и более жестким регулированием рынка управления репутацией в США и Европе, полагает гендиректор агентства Digital Guru Андрей Кузьменков. Если раньше компания не работала с китайским и английским языками, то начать будет крайне сложно, предупреждают два собеседника “Ъ” в интернет-отрасли. Если IQBuzz приобретен для работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то такая сделка не оправданна, поскольку проект работал только с русскоязычными сайтами, считает один из них. «Сервис давно остановился в развитии, имеет слабые рыночные позиции и сильно отставшую технологическую архитектуру. Развить этот продукт до конкурентного состояния крайне сложно, это потребует больших средств»,— скептичен другой. В России сервис IQBuzz не смог занять заметную долю на рынке систем мониторинга, подтверждает Андрей Кузьменков. «IQBuzz входил в группу компаний IQ One Ульви Касимова. Поэтому, думаю, они совместно решили переупаковать все в новый проект и, возможно, попытаются продать это инвесторам из Азии, потому что по такой переоцененной стоимости в России привлечь инвесторов уже не получится»,— рассуждает он.

Дмитрий Шестоперов