Sela уходит от мужчин

Петербургский ритейлер одежды Melon Fashion Group (владеет и управляет брендами befree, Zarina, Love Republic), проведет реконцепцию магазинов своего нового бренда — Sela, который компания купила этим летом. Вчера гендиректор компании официально объявил о приобретении Sela. Компания планирует снизить цену товара на 13–20%, а также полностью отказаться от мужской одежды, сделав акцент на женской и детской линиях. Эксперты “Ъ” называют этот шаг рискованным, но не исключают, что эта тенденция опережает рынок.

Как сообщил генеральный директор Melon Fashion Group (MFG) Михаил Уржумцев, Sela вошла в состав группы 1 августа этого года. «Мы получили информацию о том, что Sela — в поиске стратегического партнера, в марте встретились с руководством, поговорили о разном и поняли, что самым интересным вариантом для обеих стороны станет просто передача активов компании»,— объяснил Михаил Уржумцев. Он также добавил, что основатели Sela не будут принимать участие в развитии бизнеса, а «сконцентрируются на других проектах, так как им есть чем заниматься».

В итоге под управление MFG перешли 278 магазинов Sela (143 из которых собственные, остальные — в формате франчайзинга) в России, Молдавии, Казахстане, Республике Беларусь, а также онлайн-магазин. С учетом Sela розничная сеть компании достигла 857 магазинов общей площадью 202 тыс. кв. м. Стоимость сделки господин Уржумцев раскрывать не стал, но, по его словам, на 2019 год в развитие всех брендов MFG запланировано инвестирование в размере 600 млн рублей — и в эту сумму частично заложена стоимость покупки Sela.

Новый владелец планирует изменить формат магазинов. По словам директора бренда Sela Анны Миланович, бренд откажется от мужской одежды, которая останется только в befree, и оставит только женскую и детскую линии. «Мы так и не разгадали загадку, почему с мужской одеждой в России плохие продажи. Незачем заниматься тем, что не приносит доход»,— объяснил Михаил Уржумцев.

Помимо отказа от мужской одежды, планируется обновить интерьеры торговых залов. Кроме того, MFG рассчитывает снизить среднюю цену на одежду под брендом Sela. В частности, в сегменте женской одежды она уменьшится на 13% — с 2022 рублей до 1750 рублей, детской на 20% — с 1192 до 950 рублей. «Это произойдет благодаря работе с поставщиками и изменениям в ассортименте,— сказала Анна Миланович. — Мы делаем сейчас другой продукт: он будет более сосредоточен на стиле кэжуал».

MFG создано в 2005 году на базе швейной фабрики «Первомайская заря». По данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), акционерами АО «Мэлон Фэшн Груп» указаны кирпские Humarito Limited (35,96%) и I.G.M. Manufactrust Limited (35,53%), шведская MFG Intressenter AB (11,23%), Михаил Уржумцев (6,12%), Дэвид Келлерманн (4,17%) и ООО «Такси. Стиль» (0,14%). В 2018 году выручка MFG достигла 17,6 млрд рублей, что на 27% больше по сравнению с 2017 годом (чистая прибыль — 1 млрд рублей). В 2019 году выручка, по прогнозам компании, составит 22 млрд рублей.

Sela была основана в 1991 году двоюродными братьями Борисом Остробродом и Аркадием Пекаревским. В 2010 году господин Пекаревский продал свою долю и ушел в кондитерский бизнес.

Генеральный директор Infoline Иван Федяков считает, что отказываться от мужских линий — смелое и рискованное решение со стороны MFG. «Мужчины значительно реже обновляют гардероб, и в этом смысле оборачиваемость значительно ниже. Но, при всей сложности и неоднозначности с мужской коллекцией, гендерный моноподход — очень смело. Сейчас на рынке чаще наблюдается обратная тенденция — в сторону расширения. Возможно, в будущем доля продаж мужской одежды через интернет будет выше, чем женской, и такое решение опережает развитие отрасли»,— сказал Иван Федяков. По словам эксперта, по итогам 2018 года MFG вошла заняла 96-е место в рейтинге российских ритейлеров, а на рынке фэшн-сетей страны — 20-е место.

Ольга Кантемирова