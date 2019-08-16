«РЭП Холдинг» остался в убытке

АО «РЭП Холдинг» (РЭПХ; подконтролен Газпромбанку) получило 2,45 млрд рублей чистого убытка по РСБУ по итогам 2018 года. При этом выручка АО выросла в 2,7 раза, до 23,2 млрд рублей. В компании связали рост выручки с увеличением портфеля заказов. Аналитики отмечают, что для улучшения финансовой ситуации РЭПХ должен уменьшить долговую нагрузку, а также продолжать наращивать портфель заказов.

В 2018 году РЭПХ получил чистый убыток по РСБУ в размере 2,45 млрд рублей, что на 20,9% меньше показателя за 2017 год, сообщил вчера «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. В то же время выручка компании увеличилась в 2,72 раза, до 23,2 млрд рублей. Также ей удалось выйти на прибыль от продаж, которая составила 819,4 млн рублей против убытка в размере 365,06 млн рублей годом ранее. «Рост выручки и выход на прибыль от продаж связан с увеличением маржинальной рентабельности и увеличением портфеля заказов, в том числе за счет новых рынков сбыта»,— прокомментировали в пресс-службе РЭПХ.

РЭПХ входит в структуру промышленных активов АО «Газпромбанк». Компания занимается инжиниринговыми разработками, изготавливает и поставляет энергетическое и электротехническое оборудование для различных отраслей промышленности. 42% заказов РЭПХ приходятся на газовую отрасль, 20% — на металлургическую, 15% — на энергетику, 12 — на нефтяную отрасль, остальное на судостроение. В состав РЭПХ входят петербургские предприятия «Невский завод» (производство турбин и компрессоров) и «Завод Электропульт», научно-проектный «Институт энергетического машиностроения и электротехники». Кроме того, в июне РЭПХ объявил о планах создания совместного предприятия с итальянской Ansaldo Energia по производству и сервису газовых турбин мощностью от 70 до 340 МВт.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин говорит, что проблема у холдинга та же, что и у производства в России в целом — в слабости макроэкономического спроса при сохранении высоких ставок по кредитам. Cумма обязательств РЭПХ в начале 2018 года составляла 19,2 млрд рублей, что более чем в два раза превышало его годовую выручку в 2017 году и почти сопоставимо с текущей. «Учитывая этот долг, предприятию необходимо провести реструктуризацию долговой нагрузки и в два-три раза нарастить портфель заказов. При отсутствии спроса в РФ такой спрос вполне можно "поискать" на Ближнем Востоке и в Азии»,— полагает господин Осин.

Впрочем, по словам эксперта, на фоне постепенного улучшения глобальной макроэкономической ситуации для инвестиций, которая наблюдается с 2016 года, компания постепенно формирует большой портфель заказов. «С 2016 года до 75% заказов компании составляют заказы "Газпрома". РЭПХ рассчитывает участвовать в конкурсах на поставку оборудования для Nord Stream 2, а также для проектов по сжижению и переработке газа, который "Газпром" реализует и планирует реализовать в СЗФО. РЭПХ также заключил относительно недавно контракт на 1,8 млрд рублей с ООО "Газпром добыча Ноябрьск" на поставку электроприводных газоперекачивающих агрегатов мощностью 10 МВт, и благодаря этому контракту годовой прирост портфеля заказов РЭПХ составил 3,5 млрд рублей. Это рекордная за шесть лет сумма»,— отметил господин Осин.

Алалитик «Финам» Алексей Калачев называет положение компаний в энергомашиностроении непростым. «Особенно если посмотреть на отчетность "Силовых машин", у которых в прошлом году вдвое упала выручка (до 26,2 млрд рублей с 53,2 млрд рублей годом ранее). Себестоимость, напротив, выросла более чем на 10 млрд рублей (с 48,1 млрд до 58,8 млрд рублей). Более половины этого роста было связано с необходимостью формирования резервов по проектам с повышенной степенью риска вследствие попадания компании в санкционные списки. Впрочем, компании также не светит банкротство, поскольку за ней стоят интересы владельца "Северстали". Напротив, "Силовые машины" рассчитывают на получение новых заказов, а также на бюджетные инвестиции для разработки газовых турбин большой мощности»,— считает господин Калачев.

Алексей Кириченко