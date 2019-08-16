Разный подход к одинаковым жалобам

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга направила обращения в Следственный комитет с просьбой проверить восемь муниципалитетов на предмет нарушений, соответствующих ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан). При этом в отношении ряда муниципальных округов, на которые поступали аналогичные жалобы, проверок не проводилось — например, в округах Петроградского района, который является избирательной территорией председателя ЗакСа Вячеслава Макарова. Эксперты же полагают, что дело не только в спикере городского парламента, но и в стратегии «Единой России» в целом.

Речь идет о муниципалитетах Петроградской стороны «Чкаловское», «Введенский», «Петровский», «Посадский», «Аптекарский остров», «Кронверкский», а также о «Черной речке», расположенной в Приморском районе Петербурга.

Сейчас там люди сталкиваются с отказами в регистрации. В частности, на «Введенский» поступило 12 жалоб на отказ в регистрации. ГИК зарегистрировал только двух человек. На «Аптекарский остров» пожаловались девять раз, но ни одна из жалоб не была удовлетворена в горизбиркоме. ИКМО «Посадский» — 10 жалоб (ноль удовлетворенных), «Петровский» — семь жалоб (ноль удовлетворенных), «Кронверкский» — девять жалоб (ноль удовлетворенных), «Чкаловское» — три жалобы, и все три отправлены на пересмотр. Что касается соседней «Черной речки», то на нее жаловались восемь раз и по всем были получены отказы.

На этапе подачи документов кандидаты в эти муниципалитеты сталкивались с фейковыми очередями и отказами в приеме документов. Кроме того, ИКМО этих округов скрывали даты назначения выборов и свое фактическое местонахождение. При этом горизбирком не обращался по их поводу в Следственный комитет или прокуратуру, несмотря на наличие жалоб.

Точно такие же препоны для независимых кандидатов были зафиксированы в наиболее скандально известных избирательных комиссиях муниципальных округов «Сампсониевское» (Выборгский район), «Ржевка» (Красногвардейский район), «Екатерингофский» (Адмиралтейский район) и других. В отношении этих трех и еще пяти других ИКМО горизбирком подал обращения в СК и прокуратуру для проверки их действий на соответствие составу преступления по ст. 141 УК РФ. Следком позднее отчитался о том, что ни одно из заявленных нарушений не является поводом для возбуждения уголовного дела.

Кандидат в депутаты МО «Черная речка» связывает игнорирование горизбиркомом очевидных нарушений с влиянием Вячеслава Макарова. «"Черная речка" входит в 41-й округ, от которого избирался в ЗакС Вячеслав Макаров. Подозреваю, что с его влиянием связана их свобода и безнаказанность. Кроме того, во время подачи документов, когда я и другие кандидаты столкнулись с фейковой очередью, в ней стояли члены молодежного совета при администрации Петроградского района»,— сообщил господин Чупрунов.

Лидер фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борис Вишневский выразил мнение, что проблема заключается в аффилированности проверяющих инстанций. «Массовое игнорирование нарушений связано не с влиянием Вячеслава Макарова, а с тем, что куда бы независимые кандидаты ни обратились, они сталкиваются с разными отделами одного и того же избирательного штаба — "Единой России". Прокуратура, Следственный комитет, горизбирком, полиция, городская администрация — это аффилированные структуры. На все мои обращения в Следственный комитет с просьбой проверить ИКМО Петроградской стороны я тоже получал только отписки»,— заявил господин Вишневский.

Независимый политолог Дмитрий Витушкин считает, что влиятельность председателя ЗакСа в Петербурге сильно преувеличена. «Дело в представителях петербургской оппозиции. В "Екатерингофском", например, баллотируется глава штаба Навального Александр Шуршев, у которого гораздо больший опыт в политике, чем у кандидатов в совет МО "Черная речка"»,— считает эксперт.

Как пояснили “Ъ” в городском избиркоме, для подачи обращения в Следственный комитет в отношении ИКМО на Петроградской стороне оснований найдено не было.

Олег Дилимбетов