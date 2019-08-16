Туомас Саммельвуо стал ближе к родине

В отечественном волейболе в ближайшее время произойдет очень заметное назначение. Новым главным тренером петербургского «Зенита» станет Туомас Саммельвуо. Финский специалист превратился в звезду мирового тренерского цеха за несколько последних месяцев, приведя кемеровский «Кузбасс» к сенсационной победе в финале российского чемпионата над казанским «Зенитом», а сборную Россию, которую ему доверили весной,— к успехам в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.

Вчера петербургский «Зенит» объявил о расставании с работавшим его главным тренером Александром Климкиным, который будет трудиться в красноярском «Енисее». О том, кто займет вакантную должность, клуб не сообщил, но источник “Ъ”, хорошо знакомый с ситуацией, подтвердил, что речь идет о Туомасе Саммельвуо. По его словам, с ним у петербуржцев есть «принципиальная договоренность», а «вопрос о переходе решен на 90 процентов» — для того чтобы он был оформлен официально, необходимо «уладить формальности», в частности связанные с компенсацией кемеровскому «Кузбассу», чьим наставником до сих пор числится Саммельвуо. Он совмещает этот пост с постом главного тренера сборной России, Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) доверила ее финскому специалисту в марте.

Ранее о том, что «Зенит» ведет переговоры с Туомасом Саммельвуо, информировал ряд ресурсов, включая Gazetta dello Sport, которая писала, что зарплата тренера в новой команде составит $400 тыс. в год, это очень хорошие для европейского волейбола условия. Не отрицал факт интереса «Зенита» к нему и президент ВФВ Станислав Шевченко. Вчера в федерации, рассказывая “Ъ” о будущем Саммельвуо, напомнили, что он обещал окончательно определиться с ним после Кубка мира в Японии, он пройдет в первой половине октября и завершится за десять дней до старта очередного национального первенства.

Петербургское назначение Туомаса Саммельвуо — чрезвычайно заметное событие. Текущий сезон превратил финна в одного из безусловных фронтменов тренерского корпуса континентального волейбола. По ходу его он успел одержать три яркие победы.

Первой была майская победа в чемпионате России. В финальной серии его «Кузбасс» смог одолеть казанский «Зенит», который в нынешнем десятилетии доминировал в российском и континентальном волейболе и обладал куда более дорогим и ярким составом.

Вторая состоялась в июле. Дебютным для Туомаса Саммельвуо соревнованием в статусе наставника сборной России была Лига наций — турнир с участием всех сильнейших сборных мира. Он добился в нем победы, даже несмотря на то что его пропускала целая группа отдыхавших после напряженного клубного сезона российских ветеранов. При этом в решающем матче «Финала шести» россияне обыграли его хозяев — американцев.

Наконец, третьей победы Туомас Саммельвуо добился совсем недавно. В минувший уикенд сборная России выиграла интерконтинентальный отбор на Олимпиаду в Токио, не отдав ни одного сета трем соперникам по группе — мексиканцам, кубинцам и входящим в волейбольную элиту иранцам.

Клуб, который переманил Саммельвуо из «Кузбасса»,— любопытный проект. Петербургский «Зенит» был образован только в 2017 году, однако с ходу прорвался в число лучших команд страны. В дебютном чемпионате он добрался до финала, а в следующем занял четвертое место, потерпев в полуфинале поражение как раз от «Кузбасса». Оно лишило его права сыграть в наиболее престижном еврокубке — Лиге чемпионов (петербуржцы очутились во втором по статусу Кубке CEV). Сейчас в заявке «Зенита» значится немало известных волейболистов, таких как Ореол Камехо, Андрей Ащев, Георг Грозер, Иван Яковлев, Дмитрий Ковалев, Лукаш Дивиш. Однако собеседник “Ъ” в команде, объясняя ее стратегию, сказал, что назначение Туомаса Саммельвуо «нацелено, скорее, на перспективу, на строительство настоящего клуба-гранда».

Алексей Доспехов