«Полиэф» назвал причины аварийного сброса неочищенных стоков в реку Изяк

Глава «Сибура» Дмитрий Конов сообщил сегодня журналистам, что причиной сброса неочищенных стоков в реку Изяк в Благовещенском районе Башкирии могли стать пуско-наладочные работы на заводе «Полиэф» (входит в группу «Сибур»). Он сообщил, что по итогам внутренней проверки сделан вывод о том, что к аварийному сбросу могли привести «пуско-наладочные работы» на заводе и «достаточно жесткая ситуация с дождями». «В итоге по разным системам водоотвода произошло смешение, которое привело к негативным результатам»,— передает слова главы «Сибура» «Интерфакс». Дмитрий Конов отметил, что ущерб природе был нанесен «незначительный» и пообещал, что если «правоохранительные органы» признают компанию ответственной за происшедшее, она исполнит все предписания.

Инцидент на реке Изяк произошел в конце июля. В реку, которая является притоком реки Уфы, где расположены городские водозаборы, попал до сих пор не установленный объем неочищенных промышленных стоков предприятия. По данным регионального госкомитета по ЧС, в реке погибло не менее 500 кг рыбы. Угрозу питьевой воде Уфы экологи исключили.

«Полиэф» — единственный производитель терефталевой кислоты в России. Также производит полиэтилентерефталат — сырье для производства пластиковой упаковки.

Ирина Самойлова