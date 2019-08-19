Очень долгие истории про стирку

Скорость, с которой мы реагируем на появление новостей, не должна дезориентировать: многие процессы происходят по этим меркам крайне медленно, в первую очередь речь идет о создании и разрушении репутаций, в которых «неяркие» сообщения могут значить много больше сенсаций. Показательна в связи с этим история проблем кипрской юрфирмы Nicos Anastasiades & Partners, документы о сделках которой, согласно августовской публикации проекта OCCRP, обнаружены в документах литовского банка Ukio.

OCCRP известна обнародованием Panama Papers и схожих архивов офшорных юрисдикций, демонстрирующих существование мировой сети финкомпаний, часть операций которых, видимо, является легализацией преступных и коррупционных средств. Последним крупным «уловом» OCCRP является обнаружение Troika Landromat — сети юрлиц, в том числе аффилированных с группой «Тройка Диалог» в 2006–2013 годах и, предположительно, легализовывавших в ЕС теневые средства российского (но далеко не только) происхождения. Судебных обвинений по этому поводу в адрес как Рубена Варданяна, покинувшего созданную им и проданную затем Сбербанку «Тройку» еще в 2012 году, так и его коллег ни в одной юрисдикции не выдвигалось. Ukio закрыт в 2013 году, с тех пор его основатель Владимир Романов уже давно покинул Литву, получив убежище в РФ. Расследование в Литве характера операций банка ведется несколько лет, предположительно, через счета Ukio до 2013 года проводили сделки компании, которые OCCPR относит к сети Troika. В целом расследований вокруг всех этих дел в мире уже более десятка.

Проблемы кипрской компании и уже ее основателя Никоса Анастасиадиса очень косвенно связаны с Ukio. Она консультировала ряд сделок Александра Абрамова, акционера Evraz Group, по покупке энергоактивов РФ с участием юрлиц на Кипре. Часть средств проходила через «компании сети Troika», как предполагается, эти сделки (не менее чем на $230 млн) совпали по времени с получением совладельцем «Евраза» в 2010 году гражданства Кипра в особом порядке. В отчете OCCRP, впрочем, однозначно указывается: «документы не содержат сведений о том, что компании или их сотрудники нарушали какие-либо законы или причастны к правонарушениям». Но Никос Анастасиадис с февраля 2013 года (юркомпания сейчас управляется его дочерьми) — президент Кипра, в феврале 2018 года он переизбран на второй срок.

Политического скандала на Кипре новости OCCRP не вызвали. Контакты президента Кипра с элитой РФ известны не меньше, чем его приверженность вступлению страны в НАТО. Но в ближайшие годы новые мелкие движения информации по этому делу будут влиять на репутации всех вышеупомянутых: соцсети уже забыли об этом, но полноценно ничего уже не будет забыто никогда, и не только в России. Партнерами OCCRP в этой работе выступали британская коллаборация Global Witness и итальянская IRPI. В публикациях сейчас нет ничего об Италии или Великобритании, но семь лет назад там ничего не было ни о Кипре, ни о Литве.

Дмитрий Бутрин, заместитель главного редактора