Эта межсезонная коллекция создана еще двумя дизайнерами — Сильвией Вентурини-Фенди и Карлом Лагерфельдом, который этой зимой ушел из жизни.

Источником вдохновения стали книги о японских кимоно и — внезапно — о французских кованых ажурных воротах XIX века. Именно фигурную ковку железа авторам коллекции напоминают мелкие арабески на тканях, мехах и кожах этой коллекции. Все вещи в высшей степени многодельны и потребовали от мастеров виртуозного обращения с материалом. Особенно это необыкновенное качество исполнения чувствуется в сложнейших интарсиях по меху норки, но пальто с нанесенными на него выпуклыми узорами из серебристого силикона тоже впечатляет. Сложность, вычурность и подчеркнутое роскошество предосенней коллекции Fendi отлично соотносится с общей пышной, типично римской стилистикой бренда. И при этом не выглядит перегруженно. Нарядность декора и узорных тканей уравновешены точным, сухим кроем брючных костюмов с резкими четкими линиями плеча, сухими лацканами и жесткими крупными воротниками, с широкими отворотами и четкими стрелками укороченных брюк-кюлотов. Лапидарны и энергичны подчеркнуто простые по крою пальто из сложнейших материалов, у напоминающих о моде 1970-х платьев из шелка и кружева четко обозначена линия талии, а широкие юбки заложены острыми складками или плиссировкой.

Марина Прохорова