Водоканалу запретили запах канализации

Управление Росприроднадзора по Челябинской области приостановило действие разрешения на выбросы вредных веществ в воздух для муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». Это связано с нарушением условий этого документа: фактические характеристики источников выбросов на очистных сооружениях челябинской канализации не соответствовали заявленным. Также было зафиксировано превышение нормативов выбросов по сероводороду. Ранее с неприятным запахом в районе очистных потребовал разобраться врио губернатора Алексей Текслер. По мнению экспертов, решить проблему можно только с помощью реконструкции сооружений, выполнить которую предприятие на собственные средства не в состоянии.



Управление Росприроднадзора по Челябинской области приостановило действие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух для муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»). Соответствующий приказ подписан 13 августа по результатам административного расследования, проведенного на основании сведений о превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в зоне влияния очистных сооружений городской канализации, расположенной в начале Свердловского тракта.

«В результате расследования было установлено несоответствие фактических характеристик источников выброса вредных веществ в атмосферу представленной МУП «ПОВВ» инвентаризации источников, на основании которой предприятие рассчитало концентрации вредных веществе на границах селитебных (предназначенных для жилых и общественных зданий, дорог, улиц.— “Ъ-Южный Урал”) территорий. Выводы подтверждены инструментальными измерениями»,— говорится в ответе регионального управления Росприроднадзора на запрос “Ъ-Южный Урал”. В письме указано, что ПОВВ входит в четверку крупнейших источников выброса формальдегида в Челябинске. При этом в управлении пояснили, что в зоне влияния МУП было зафиксировано превышение допустимых концентраций сероводорода, исследования по формальдегиду не проводились. Источником выбросов вредных веществ в атмосферу являются иловые площадки, используемые для очистки канализационных стоков.

Приостановка действия разрешения на выбросы автоматически повышает плату за негативное воздействие на окружающую среду для предприятия в 25 раз. Кроме того, в отношении МУП «ПОВВ» составлены административные протоколы по двум статьям: 8.1 («Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов») и ч.2 ст.8.21 КоАП РФ («Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него»).

На муниципальном предприятии пока не комментируют решение надзорного ведомства.

«Мы не можем дать комментарий в связи с тем, что не получили официального документа от Росприроднадзора. Мы не можем комментировать то, чего мы не видим. Предприятие работает стабильно»,— сообщила “Ъ-Южный Урал” директор по правовым вопросам МУП «ПОВВ» Елена Амерханова.

Две недели назад временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время объезда социальных объектов Металлургического района регионального центра потребовал от и.о. главы города Натальи Котовой «разобраться» с запахом от очистных сооружений.

«Дышать невозможно. Каждый раз в одном и том же месте стоит запах канализации. Я не удовлетворен состоянием очистных сооружений. Доложите мне совместно с руководителем регионального Роспотребнадзора Виталием Курятниковым о решении вопроса. Срочно составить план мероприятий и реализовать его в кратчайшие сроки. Надо прекратить этот бардак»,— заявил господин Текслер.

Независимый эксперт, химик Надежда Вертяховская считает, что проблему можно решить только с помощью реконструкции очистных сооружений. «Я вижу здесь какой-то наезд на МУП “ПОВВ”. Этот вопрос стоит давно. Очистные требуют реконструкции и модернизации. Другого варианта нет. Еще в 1982 году был проект, но денег в бюджете не было. Но город растет, водозаборы увеличиваются, недавно сделали кременкульский водозабор, соответственно переработка сточных вод увеличивается. Проблему надо решать, потому что это социальная сфера, это жизнь города, но без участия региональных властей, без больших бюджетных вливаний предприятие не справится»,— говорит эксперт.

С августа 2017 года Арбитражный суд Челябинской области рассматривает иск регионального управления Росприроднадзора к МУП «ПОВВ» о взыскании 1,1 млрд руб. за сброс сточных вод с содержанием загрязняющих веществ, превышающих максимально допустимые концентрации, в городские водные объекты (реку Миасс, Шершневское водохранилище, озеро Синеглазово) в 2011–2014 годах. Дело приостанавливалось для проведения экспертизы, но в марте этого года рассмотрение возобновилось. Очередное заседание назначено на 16 сентября.

С октября 2018 года суд рассматривает иск ПОВВ с требованием признать незаконным решение управления Росприроднадзора о доначислении платы за негативное воздействие предприятия на окружающую среду и размещение отходов производства на полигоне ТБО в общей сумме 100 млн руб. Следующее заседание по этому делу состоится 18 сентября.

Юлия Гарипова