Реновация по-челябински

Власти Челябинска ищут инвесторов для развития застроенных старыми домами кварталов. На торги планируют выставить 15 таких территорий. Строительным компаниям предложат договориться с жильцами домов, снести здания и возвести на их месте новые микрорайоны. Чиновники рассчитывают, что это поможет решить сразу несколько задач — расселить за счет инвесторов жителей аварийных домов, увеличить объемы ввода жилья и заменить старый жилфонд новым. Эксперты говорят, что несовершенство законодательства усложнит процесс реновации в Челябинске.



Мэрия Челябинска приступит к реализации программы по развитию застроенных территорий города. Будут организованы аукционы на предоставление застройщикам права проводить реновацию на 15 участках. Не все дома на этих территориях являются аварийными, но многие из них технически и морально устарели. Речь, например, о старом жилом фонде в Ленинском районе или в районе Киргородка. О планах властей на пресс-конференции рассказал и.о. министра строительства Челябинской области Виктор Тупикин. Он отметил, что реализации программы развития застроенных территорий мешает отсутствие законодательной базы. «На федеральном уровне требуется регулирование законодательства по упрощению норм взаимодействия с собственниками жилья и с муниципалитетом»,— говорит Виктор Тупикин.

Глава регионального минстроя подчеркивает, что программа развития застроенных территорий в Челябинске позволит решить несколько задач. Во-первых, снизится нагрузка на бюджет, потому что финансировать расселение аварийных домов, расположенных на выделенных участках, будет застройщик. Во-вторых, будет выполняться установленный федеральным правительством план по объему ввода жилья. Однако, по его словам, власти должны быть уверены, что на месте старых домов будет появляться красивая и качественная застройка. «Нам не хотелось бы, чтобы на этих территориях мы формировали обычную панельную застройку. У нас обеспеченность жильем 26 кв.м на человека, нам есть, где жить. Хотелось бы строить качественные микрорайоны»,— отметил Виктор Тупикин.

В комитете градостроительства и архитектуры Челябинска не смогли оперативно предоставить утвержденный адресный список участков, которые администрация города готова предоставить инвесторам по программе развития застроенных территорий. Муниципальная адресная программа освоения застроенных территорий Челябинска была утверждена решением гордумы еще в 2013 году (есть в распоряжении “Ъ-Южный Урал”). Более позднюю редакцию документа найти не удалось. В решении действительно приведен перечень из 15 участков, большинство из них расположены в Ленинском районе, это территории в районе улиц Новороссийской и Стахановцев. В Металлургическом районе, согласно документу, под реновацию планируют отдать дома на Шоссе Металлургов, улицах Электростальской, Сталеваров, Дегтярева, Павелецкой, Вахтангова. В Курчатовском районе инвесторам предложат расселить жителей старых домов на Свердловском проспекте и улице Островского, в Тракторозаводском — на улицах Бажова, Героев Танкограда, Котина, Культуры и Карпенко. В Центральном районе планируют снести под новую застройку дома №№ 1, 8 и 13 по улице Гидростроя.

В Ленинском районе уже нашелся застройщик для развития территории в границах улиц Новороссийской, Ереванской, Безрукова, Суркова, Грозненской, Лизы Чайкиной. Аукцион за 4,3 млн руб. в мае этого года выиграло ООО СК «Новый дом» (входит в группу компаний «Бетотек»). На участке расположены 36 двухэтажных домов, которые компания должна расселить в течение восьми лет, два из них — аварийные. Как рассказала руководитель отдела продаж компании «Бетотек» Елена Родикова, застройщик разрабатывает проект планировки территории, которым будут определены параметры застройки. «На основании утвержденного проекта планировки будет составлен график освоения территории и определены сроки расселения и сноса многоквартирных домов, вошедших в программу расселения, а также сроки строительства объектов инфраструктуры территории. Предполагается завершить разработку проекта планировки до конца декабря 2019 года»,— отметила госпожа Родикова. Два первых дома, которые являются аварийными, планируют расселить в феврале 2020 года. «Организует мероприятия на расселение жильцов из аварийных домов администрация. Застройщиком выплачивается возмещение жильцам домов, признанных аварийными», — пояснила Елена Родикова.

Директор компании «IBC-Недвижимость» Станислав Ахмедзянов говорит, что программа развития застроенных территорий — выгодный для строительного бизнеса вариант, но работу осложняет несовершенство законодательства. «Расселение домов — это всегда морока. Если в Москве действует закон о реновации и люди не могут отказываться от расселения, у нас такого закона нет. Всегда найдется собственник, который против переезда. Это проблема, с которой застройщики встретятся. Но строить в центре района с развитой инфраструктурой всегда выгоднее, чем на окраине, поэтому это выгодные участки. Стоимость такого жилья будет выше, чем в новых микрорайонах»,— считает господин Ахмедзянов.

По данным регионального минстроя, в Челябинской области 350 тыс. кв.м аварийного жилья. По нацпроекту до 2025 года должно быть расселено 183 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным в период с 2012 по 2017 годы. Из федерального бюджета на эти цели выделено 7,2 млрд руб., из областного — 423 млн руб. В 2019 году федеральный фонд реформирования ЖКХ выделит 590 млн руб. на расселение граждан в Кыштыме, Копейске, Магнитогорске, Челябинске, Еманжелинске, Коркино, Пласте, Сатке, Увельском районе. В 2019–2020 годах будут расселены не менее 21 тыс. кв.м жилья.

Карина Кальярова