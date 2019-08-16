Курьеры и закладчики пришли в суд

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела крупной наркогруппировки, снабжавшей синтетическими наркотиками как свой регион, так и Ханты-Мансийский автономный округ. Злоумышленники принимали заказы через нелегальный интернет-магазин и распространяли наркотики через тайники-«закладки». Перед cудом предстанут курьеры и закладчики. Операторов, дистанционно курировавших работу интернет-магазина, задержать не удалось, по делу они проходят под псевдонимами.



Управление Следственного комитета по Алтайскому краю направило в суд уголовное дело банды наркодилеров, сообщила официальный представитель управления Людмила Рязанцева. В мае 2018 года оперативники ФСБ ликвидировали группу наркосбытчиков. Наркотики они реализовывали в трех наиболее крупных городах региона — Барнауле, Бийске и Рубцовске. Кроме Алтайского края, оптовые партии уходили в Нефтеюганск и Нижневартовск. В ходе операции силовики изъяли около 3 кг наркотиков. Примерно 1,5 кг «синтетики», установило следствие, группировка успела реализовать. В смартфонах задержанных оперативники нашли фотографии мест закладок наркотиков. Те снимки, что были удалены, удалось восстановить.

Почти полтора десятка участников группировки, треть из которых несовершеннолетние, отправили в СИЗО. По данным следствия, обвиняемые работали на нелегальный интернет-магазин наркотиков. Объявление о возможности быстрого заработка все они нашли на одном из сайтов. По версии следствия, в работе интернет-магазина участвовали курьеры, крупно- и мелкооптовые закладчики. Первые перевозили внушительные, весом до 0,5 кг, партии наркотиков из Новосибирской области и оставляли их в схронах. Вторые расфасовывали и делали тайники-«закладки». Деятельность тех и других курировали операторы. Их установить не удалось, по делу они проходят под никами Zahar и Net Dark. Кроме общего руководства, они начисляли и зарплату. Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками наркокартеля были курьеры: они получали до $500 за доставленную партию. Гонорар закладчика зависел от количества сделанных тайников: за каждый начисляли до 200 руб. В организации действовала система штрафов и поощрений. Закладчика могли наказать рублем за найденный кем-то случайно тайник с наркотиками.

По данным следствия, деятельность группировки была тщательно законспирирована. Ее участники общались только с помощью интернет-мессенджеров Telegram, Postimage, Skitch, используя собственный сленг. Наркодилерам запрещалось хранить переписку. Фотографии мест-«закладок» следовало незамедлительно удалять. В финансовых операциях допускалось использование только виртуальных и карточных счетов. Согласно разработанным в ОПС мерам безопасности его рядовые участники устанавливали на свои смартфоны приложения, позволяющие определить местонахождение абонента. Тем, кто намеревался выйти из организации, Zahar и Net Dark угрожали расправой, обе­щали сжечь дома.

Рассчитывая на смягчение наказания, несколько фигурантов дела не только признали вину, но и дали показания на остальных участников криминальной организации, рассказали о многих нюансах в ее работе. По ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой) участникам банды грозит до 10 лет лишения свободы.

Константин Воронов