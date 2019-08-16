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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Авторынок разогнал кредитование

Выдача займов на легковушки в Сибири выросла на 51%

Коммерсантъ (Новосибирск) от

С начала года сибиряки стали в полтора раза чаще брать кредиты на покупку автомобилей, при этом объем просроченной задолженности сократился на 22%. На этом фоне продажи новых легковых автомобилей в Сибири выросли на 5,5%, а рынок машин с пробегом удержался на уровне прошлого года, хотя по России наблюдается падение в обоих сегментах. Участники рынка и аналитики не исключают, что рост цен на машины, снижение доходов и высокий уровень закредитованности населения могут сказаться на сибирском авторынке уже к концу года.


За первые шесть месяцев 2019 года жители Сибирского федерального округа взяли почти 40 тыс. автокредитов на общую сумму 24,9 млрд руб., сообщили “Ъ” в Национальном бюро кредитных историй. Таким образом, количество выданных кредитов взлетело на 50,9% к аналогичному периоду прошлого года, но их общая сумма увеличилась только на 32,3%.

Рост выдачи автокредитов наблюдается во всех сибирских регионах. Лидерство сохраняет Кузбасс, жители которого в январе-июне взяли 11,8 тыс. автокредитов (+98,5% к первой половине 2018 года). Далее следуют Красноярский край, где купили в кредит 5,8 тыс. машин (+37,7%), и Новосибирская область — 5,4 тыс. (+28%). В Омской области было взято 4 тыс. автокредитов (+2,8%), в Алтайском крае и Иркутской области — по 3,6 тыс. (+43,6% и +23,4% соответственно), в Томской области — 2 тыс. (+24,9%), в Хакасии — 775 шт. (+49,3%). Наибольший рост в процентах показали регионы с низкой базой: в Тыве выдача автокредитов увеличилась на 594,1% (до 2 тыс.), в Республике Алтай — на 308,4% (до 682).

На фоне увеличения популярности автокредитования сибирский рынок новых легковых автомобилей также растет, продажи машин с пробегом держатся на уровне прошлого года. По подсчетам «Автостат инфо», за январь-июнь жители Сибири купили 49,4 тыс. новых автомобилей (+5,5%) и 251,2 тыс. подержанных (-0,8%). За этот же период российский авторынок продемонстрировал падение по обоим направлениям: продажи новых авто снизились на 3,6% (до 711,6 тыс.), а количество повторных регистраций упало на 12,1% (до 2,2 млн).

По мнению аналитика «Алор брокер» Алексея Антонова, сибирский авторынок выглядит пока тихой гаванью по сравнению с федеральным. Однако повлиять на эту ситуацию может разнонаправленное изменение стоимости новых авто и реальных располагаемых доходов населения, полагает эксперт: «За первые шесть месяцев ценники в автосалонах выросли примерно на 10%, при том что граждане стали за тот же период еще на 1,3% беднее». Увеличение продаж в Сибири может быть обусловлено как раз увеличением выдачи автокредитов, которые в «центральных и западных регионах страны уже не растут такими темпами», полагает аналитик «Финама» Алексей Калачев: «Все-таки 40 тыс. автокредитов на 49,4 тыс. проданных новых автомобилей — это очень много. Это же более 80%». Он отмечает, что в целом по стране соотношение составляет менее 60%.

И.о. управляющего новосибирского филиала «Росгосстрах банка» (входит в группу «Открытие») Андрей Кудренко считает, что на выдачу автокредитов повлияло увеличение продаж автомобилей с пробегом через дилерские центры, применение госпрограмм льготного автокредитования, а также падение реальных доходов населения. «На этой волне увеличили продажи все банки — и традиционные, и кэптивные»,— подтверждает коммерческий директор региона «Сибирь» в Юникредит банке Ольга Фадеева, говоря о госпрограммах.

«Кредиты берут чаще, но на меньшую сумму, что свидетельствует о том, что жители Сибири, во-первых, стали покупать более дешевые автомобили, а во-вторых, все реже заключают сделки с использованием только собственных средств. Это первый тревожный звоночек, который вполне может означать, что спад продаж может прийти в Сибирь»,— полагает Алексей Антонов. По его мнению, невысокие ставки по автокредитам и наличие у дилеров дешевых автомобилей позволяют поддерживать сибирский рынок, но рост цен на машины, снижение доходов и уровень закредитованности населения могут дать о себе знать уже к концу года.

Несмотря на рост выдачи автокредитов, за последний год объем просроченной задолженности по этому типу займов в Сибири сократился на 22%. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), к 1 июля 2019 года объем просрочки по автокредитам уменьшился до 10,94 млрд руб. с 14 млрд руб. на эту же дату годом ранее. Сейчас размер просроченной задолженности по розничным кредитам в Сибири «находится на приемлемом уровне», полагает президент НАПКА Эльман Мехтиев. За год общий объем сократился на 14% и составил 228 млрд руб., то есть на автокредиты приходится лишь 6%. Рынок кредитования начал активно расти недавно, поэтому объемы просрочки «попросту не могли расти в силу низких темпов выдач новых кредитов», считает гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. «Параллельно шла активная работа по снижению объемов имеющейся просроченной задолженности как со стороны банков, так и со стороны профессиональных участников рынка взыскания. Совокупность этих факторов сказалась на снижении как просроченных кредитов в целом, так и автокредитов в частности»,— говорит Антон Дмитраков. Господин Мехтиев считает, что при сохранении текущей экономической ситуации тренд по сокращению просрочки продолжится, но «его темпы будут несколько скромнее».

Илья Галагуз


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