Назначен конкурс на пост главы Частинского района

Земское собрание Частинского муниципального района приняло решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы района. Об этом “Ъ-Прикамье”, рассказала председатель земского собрания Светлана Селиванова. По ее словам, документы от кандидатов будут приниматься с 20 августа до 18 сентября. Заседание конкурсной комиссии состоится 7 октября. Заседание земсобрания, на котором депутаты выберут главу из двух претендентов, представленных комиссией, назначено на 9 октября. Главой района становится кандидат, получивший по итогам открытого голосования большинство голосов народных избранников.

Согласно ранее принятому положению о конкурсе, комиссия состоит из 12 человек. Половина из них являются представителями губернатора Пермского края, оставшиеся 6 человек делегируются земским собранием Частинского района.

Действующий глава района Владимир Терехин возглавляет муниципалитет с 2014 года, срок его полномочий заканчивается в сентябре этого года.