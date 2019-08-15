Футболисты могут испытывать когнитивные сложности

У игроков в американский футбол, как показало исследование Рочестерского университета, снижается количество белого вещества в мозге. Причина — не сотрясения мозга, а микротравмы, клинически незаметные повреждения. Сильнее всего от них страдает средний мозг.

Рочестерские врачи-неврологи исследовали игроков университетской команды по американскому футболу — всего 42 человека. В общей сложности за один игровой сезон зафиксировано 19 тыс. обращений от них за медицинской помощью. Каждому из игроков в начале и в конце сезона была сделана магнитно-резонансная томография мозга — она-то и показала, что количество белого вещества уменьшилось. В наибольшей степени пострадал средний мозг игроков — один из «древних» отделов, отвечающих в головном мозге за зрение, слух, контроль движений, регулярность сна, чувствительность к боли и температуру тела.

Исследователи сравнивали последствия микротравм, не имевших клинических проявлений, с последствиями клинически доказанных сотрясений головного мозга и обнаружили близкое сходство. Чем больше микротравм получал игрок, тем более выраженным оказывались эти самые последствия. К сожалению, рочестерские неврологи зафиксировали и когнитивные нарушения у футболистов.

Современное определение сотрясения мозга или закрытой черепно-мозговой травмы основано на решении четвертой Международной конференции по сотрясению мозга в спорте — быстро начавшееся кратковременное нарушение неврологической функции, которое разрешается самопроизвольно и было вызвано прямым ударом по голове, лицу, шее или в любой другой части тела, если сила удара передалась на мозг. Однако указанные нейрофизиологические изменения, а в перспективе и нейродегенеративные заболевания вроде хронической травматической энцефалопатии могут быть связаны и со множеством клинически незаметных травм, ставших следствием ударов незначительной силы.

Похожие микротравмы и, значит, изменения фиксируются у боксеров.

Анатолий Кривов