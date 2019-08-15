Глава Барнаула ушел в отставку

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию. «Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с губернатором Виктором Петровичем Томенко неоднократно эту тему обсуждали»,— цитирует господина Дугина пресс-служба городской мэрии.

По словам главы города, в ближайшее время он намерен отдохнуть. При этом Сергей Дугин подчеркнул, что у него «есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края».

Как сообщили «РИА Новости» в мэрии, врио главы Барнаула назначен заместитель господина Дугина Вячеслав Франк. Сергей Дугин возглавил городскую администрацию в декабре 2015 года.

В июне в отношении заместителя главы администрации города Александра Алексеенко завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По материалам ФСБ, в течение трех лет он получал взятки от фирмы, работающей в сфере ЖКХ, и заключал с ней муниципальные контракты на вывоз жидких бытовых отходов. Общая сумма взяток составила около 1 млн руб.