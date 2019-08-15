28 августа 2019 года, г. Новосибирск 19.00–22.00 «Коммерсантъ» не просто наблюдает за жизнью сибирского бизнеса, но и продолжает отмечать все лучшее и полезное: людей, явления, проекты

Редакция Сибирского представительства газеты «Коммерсантъ» выбирает из тех, кто создает новое дело или не отказывается от планов по развитию, заключает рискованные сделки или продолжает поддерживать социальные и культурные проекты.

В результате из разных сфер бизнеса мы выделяем тех, кто в сложное время увидел новые возможности и смог максимально эффективно их использовать.

Статуэтки, которые вручат лауреатам премии, специально для Сибирского представительства газеты «Коммерсантъ» изготовит популярный московский скульптор Александр Хохлов, или мастер ХоХ. Его работы украшали многие фестивали уличного искусства, а статуэтки, вышедшие из-под руки мастера, стали наградами для известных артистов. Работы мастера ХоХа хранятся у Евгения Миронова, Юрия Башмета, Чулпан Хаматовой и многих других.

Номинанты премии «Лица бизнеса» в 2019 году*

*на фото представлены не все номинанты премии «Лица бизнеса» в 2019 году

В номинации «Настрой на лучшее» — успешные крупные проекты в сфере строительства.

1. «Брусника. Сибакадемстрой». Ансимов Михаил Владимирович

«Брусника» специализируется на строительстве демократичного городского жилья в крупных городах нашей страны. Каждый год строит и продает около 5000 квартир для российских семей. С начала своей деятельности «Брусника» построила более 1,4 млн кв. м жилой недвижимости, это около 30 тыс. квартир.

2. «Расцветай». Гущина Ирина Андреевна

ГК «Расцветай» выкупила у «Ростеха» 8,8 га земли в центре Новосибирска. Земля, а также восемь зданий общей площадью 27,8 тыс. кв. м принадлежали Новосибирскому приборостроительному заводу. Сумма сделки составила 1,3 млрд руб. На этом участке «Расцветай» планирует построить жилой квартал бизнес-класса. Предположительно компания может построить до 80 тыс. кв. м жилья, объем инвестиций в проект составит около 3 млрд руб.

3. «Энергомонтаж». Сидоренко Иван Леонидович

Строительная компания «Энергомонтаж» определила для себя в качестве приоритета комплексное жилищное строительство и, начиная с 2006 года, реализует его в рамках генерального плана развития (застройки) жилого района «Родники». В настоящее время на его территории ведется строительство жилья общей площадью 450 тыс. кв. м и осуществляется благоустройство жилмассива. Кроме того, компания начала новый масштабный проект строительства микрорайона «Приозерный», параллельно продолжались работы по застройке жилмассива «Родники», где было сдано порядка 40 тыс. кв. м жилья.

4. ГК «Стрижи». Белокобыльский Игорь Юрьевич

ГК «Стрижи» вышла на рынок жилищного строительства города Новосибирска в 2012 году, и за это время она прочно закрепилась в числе лидеров отрасли. За неполные семь лет работы компании в эксплуатацию введено более 40 кирпичных жилых домов, построенных с умом и сданных в срок и раньше срока. Объем ввода в эксплуатацию всех объектов составляет 341 тыс. кв. м.

В 2019 году новосибирское отделение Сбербанка и группа компаний «Стрижи» подписали очередное кредитное соглашение о финансировании нового проекта. Проектное финансирование получила вторая очередь ЖК «Онега». Сделка стала крупнейшей со счетами эскроу в регионе. Вторая очередь ЖК «Онега» состоит из 11 жилых домов общей площадью 50 тыс. кв. м. Общий объем финансирования составит порядка 2, 5 млрд руб.

В номинации «Бизнес со вкусом» — успешные крупные проекты в сфере красоты, культуры и искусства.

1. Центр культуры и отдыха «Победа». Алиджанова Вера Алиевна

Центр культуры и отдыха «Победа» в 2016 году отметил двойной юбилей — 90 лет со дня открытия и 10 лет с момента начала «новой эпохи». Кинотеатр с богатейшей историей стал не только центром главных кинособытий, но и одним из символов Новосибирска.

2. LUKSE, мультибрендовый универмаг. Гребенюк Ольга Андреевна

Первый торговый центр премиум-класса LUKSE расположен в самом центре Новосибирска, в историческом здании по адресу Серебренниковская, 31, полностью преобразившемся в результате масштабных строительных работ, которые велись в течение двух лет в сотрудничестве с ведущими итальянскими и российскими архитектурными бюро.

Компания эксклюзивно представляет в Новосибирске одежду luxury-брендов, среди которых Dolce&Gabbana, Gucci, Prada, Dior и др.

3. Картинная галерея «Частная коллекция». Юдашкина Ирина Викторовна

Картинная галерея «Частная коллекция» предлагает оригинальные гравюры, современную живопись и графику, фарфор, авторские игрушки, а также эксклюзивную багетную продукцию. Основу коллекции галереи составляют гравюры всемирно известных художников XVIII и XX вв. Среди представляемых галереей художников — Франсуа Буше, Уильям Тернер, Джон Херринг, Луи Икар, Жан-Оноре Фрагонар, Морис Милльер.

В номинации «Наделали дел» — лучшее предприятие в сфере производства.

1. «РАТМ-холдинг». Таран Эдуард Анатольевич

«Евразия Сибирь». Каюмов Александр Хакимьянович

Глава «РАТМ-холдинга» Эдуард Таран и его партнер Александр Каюмов построили под Новосибирском крупный агропромышленный распределительный центр «Мандарин» за 1,5 млрд руб. Его мощность составит 400 тыс. т плодоовощной продукции в год. В эксплуатацию он был введен в июне. Распредцентр будет обслуживать Новосибирскую, Томскую, Омскую области, Красноярский край, Алтай и Кузбасс.

2. «ЭкоНива». Штефан Дюрр

Крупнейший в России производитель молока агрохолдинг «Эконива» выходит в Алтайский край. За полтора года он планирует построить в Тальменском районе края крупный животноводческий комплекс на 3 тыс. голов дойного стада мощностью 90–100 т в сутки. Инвестиции в проект составят около 3 млрд руб. Для заготовки кормов и создания кормовой базы планируется использовать 5 тыс. га земли.

3. «Балтика-Новосибирск». Криволапова Елена Александровна

Завод компании «Балтика» в Новосибирске начал производство безалкогольного пива. Мощность оборудования составляет 1,6 млн дал в год. Инвестиции в новую линию — 40 млн руб. Поставки планируются по Сибири и на Дальний Восток. По оценкам генерального директора Елены Криволаповой, сейчас в этих регионах доля безалкогольного пива на рынке составляет 1,5%, а доля «Балтики» в этом сегменте — 43,8%.

В номинации «Дело техники» — самые заметные проекты в области информационных технологий.

1. «Элтекс». Черников Алексей Николаевич

Новосибирское предприятие «Элтекс», производящее телеком-оборудование, в декабре 2018 года ввело в эксплуатацию новый корпус площадью 28 тыс. кв м. с новой производственной линией. По данным Сибирского окружного информационного центра, запуск второй и третьей линий запланирован на 2021 год. Общий объем инвестиций в проект — более 1 млрд руб.

2. Alawar. Постников Андрей

Alawar — компания, занимающаяся разработкой, дистрибуцией и изданием видеоигр для персональных компьютеров, мобильных платформ, игровых приставок и других устройств.

Компания приобрела известность благодаря shareware-проектам, выпустив с 1999 года более 400 казуальных игр, среди которых «Веселая ферма», «Сокровища Монтесумы», «Дом 1000 дверей» и многие другие. Игры компании представлены на крупнейших игровых порталах и сервисах, таких как BigFishGames, Steam и многих других. Общие количество скачиваний казуальных игр от Alawar превысило 1 млрд экземпляров. Игры компании продаются на 18 языках в 50 странах мира. Ежегодно компания выпускает 5–10 новых казуальных проектов, созданных собственными внутренними и внешними командами разработки.

Alawar — активный организатор и участник отраслевых конференций, таких как КРИ, GDC, CasualConnect, GameConnection, Gamescom и других.

С 2011 года Alawar проводит серии образовательных школ на базе Технопарка новосибирского Академгородка «Академпарк».

Является одним из лучших российских работодателей, по версии портала HeadHunter

3. «СКТБ „Катализатор“». Хан Виталий Валентинович

АО «СКТБ „Катализатор“» инвестирует 900 млн руб. в создание на базе предприятия научно-технологического центра прикладного катализа мирового уровня. Проект также предусматривает реконструкцию административно-лабораторного корпуса СКТБ с созданием 40 лабораторий с полным техническим переоснащением исследовательской и инжиниринговой инфраструктуры. В компании отметили, что инвестиции — собственные средства СКТБ.

В номинации «Главный по полочкам» — успешные крупные проекты в сфере ритейла

1. Metro Cash&Carry. Лучкин Максим Вячеславович

Международный ритейлер Metro Cash&Carry планирует существенно увеличить в Сибири долю своего франчайзингового проекта — сети магазинов «Фасоль». В 2019 году в Сибири планируется к открытию не менее 200 новых магазинов «Фасоль», сейчас их 177. По словам пресс-службы Metro «Фасоль» будет развиваться во всех городах Сибири — от Омска до Иркутска, включая небольшие города.

2. ГК «Обувь России». Титов Антон Михайлович

Консолидированная неаудированная выручка ГК «Обувь России» выросла за первое полугодие 2019 года на 19,3% и достигла 5,35 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам директора ГК «Обувь России» Антона Титова, основным драйвером роста стало открытие новых магазинов и выход на плановую мощность розничных точек, открывшихся в прошлом году. С начала года в России группа открыла 110 новых магазинов, из которых только пять франчайзинговых. Количество открытых магазинов за полугодие выросло на 36%. Всего в сеть «Обувь России» входят 837 магазинов в 320 городах России. До конца 2019 года, как сообщил господин Титов, группа планирует открыть 150 новых магазинов.

3. Фабрика «Синар». Елезов Алексей Борисович

Фабрика «Синар» — одно из старейших предприятий легкой промышленности в Новосибирской области. Она основана в 1921 году. Сегодня компания имеет фирменные магазины в 10 регионах России. Входит в топ-10 крупнейших предприятий швейной отрасли России.

4. «Магнит». Бегунов Кирилл Владимирович

«Магнит» является лидером по количеству магазинов и территории их размещения. По состоянию на 30 июня 2019 года семья магазинов насчитывала 19 884 торговые точки: 14 231 «у дома», 466 супермаркетов, 5187 дрогери. Магазины компании расположены в 3354 населенных пунктах России.

По итогам 2018 года сеть «Магнит Косметик» стала крупнейшим игроком на рынке розничных продаж косметики и парфюмерии. До этого первое место в этом сегменте на протяжении 15 лет занимала специализированная сеть «Л'Этуаль». К концу года сеть «Магнит Косметик» насчитывала более 4000 магазинов.

В номинации «Открытие года»

1. «Банк Крамер & СИE CA». Зорин Арье

Приняли решение открыть представительство банка в Москве в то время, когда другие швейцарские коллеги по банковскому сектору сократили или приостановили свою активность в России. «Кроме того, фундаментальные основы российской экономики залог развития бизнеса в России. В последнем рейтинге Doing Business, составленном экспертами Всемирного банка, Россия опережает многие европейские и страны БРИКС с общим рейтингом 31. Уровень государственных и финансовых услуг, которые в последнее время стали доступны малому и среднему бизнесу, кардинально изменился. Государство принимает много конкретных мер, чтобы упростить административные барьеры, и создает новую волну предпринимателей. Российские владельцы бизнеса становятся все более искушенными и верят в диверсификацию своих сбережений. Как я уже отметил, Россия один из перспективных рынков, поэтому полагаем, что санкции не станут препятствием для дальнейшего роста и развития в нашем сегменте»,— Арье Зорин, руководитель представительства «Банк Крамер & СИE CA»

2. «Урал ФД». Королева Татьяна Сергеевна

«Урал ФД» работает на финансовом рынке более 28 лет. Банк предоставляет услуги под брендами «Урал ФД», «Клюква» и UFD Privatebanking. Кредитная организация входит в топ самых надежных банков России, по версии Forbes. Инфраструктура банка насчитывает 21 офис по всей России.

В феврале 2019 года состоялось официальное открытие банка в Новосибирске.

3. Центр спортивной гимнастики им. Евгения Подгорного. Подгорный Евгений Анатольевич

В Новосибирске в ноябре 2018 года были завершены работы по строительству Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Инвестиции в проект составили более 600 млн руб. Работы по созданию комплекса были начаты в 2016 году. В ноябре 2018 года получен акт ввода здания в эксплуатацию. Комплекс включает центр спортивной гимнастики и центр игровых видов спорта с залами для волейбола и баскетбола с трибунами на 2,5 тыс. зрителей. Общая площадь здания —7 тыс. кв. м. Оснащение объекта позволит в дальнейшем принимать соревнования различного уровня, в том числе международные. Проект реализован по инициативе Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области и Фонда российского гимнаста Евгения Подгорного.

В номинации «Двигатель Сибири» — продвижение региона через различные проекты на федеральном и международном уровнях

1. 2ГИС. Сысоев Александр Вадимович

Семья предпринимателя Александра Сысоева, контролирующая международную технологическую компанию 2ГИС, открывает в Республике Алтай отель Кlever resort&spa уровня «пять звезд». По оценкам экспертов, инвестиции в проект составили не менее 300 млн руб.

2. Рестораны Дениса Иванова. Иванов Денис Владимирович

Рестораны Дениса Иванова насчитывают больше 30 успешных ресторанов в Новосибирске, а в 2018 году бизнесмен открыл свой первый, ставший известным, проект в Москве — японский рамен-изакая-бар [KU:], а в планах у Иванова еще несколько точек с раменом в городе.

3. ЦФТ. Висящев Андрей Вячеславович

Центр финансовых технологий — провайдер решений для участников финансового рынка России и СНГ. Уже 28 лет ИТ-компания помогает финансовым институтам идти по пути цифровизации. Сегодня ЦФТ входит в топ-5 ведущих разработчиков программного обеспечения на российском рынке. Лидирующие позиции компании — результат ее опыта работы на рынке, применения инновационных подходов в области производства банковского программного обеспечения. Формирование и укрепление потребительской лояльности — задачи, всегда актуальные для банков. ЦФТ имеет в своем арсенале уникальные решения в области проектов лояльности, позволяющие финансовым организациям выстраивать работу с клиентами системно. Продукты и сервисы ЦФТ вносят существенный вклад в увеличение производительности труда, повышение доходности бизнеса, усиление конкурентных преимуществ участников финансового рынка.

4. Ocsial. Предтеченский Михаил Рудольфович

Компания Ocsial — единственная в мире, производящая одностенные углеродные нанотрубки. Данный вид нанотрубок — универсальный наномодификатор, улучшающий механические свойства, электро- и теплопроводность различных материалов (резин, композитов, полимеров) до 70%. Сейчас Ocsial занимает 90% мирового рынка трубок и планирует расширить производство.

В номинации «Социально-ответственный бизнес» — успешные крупные проекты в области социальной ответственности.

1. Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске. Окунев Евгений

Coca-Cola уделяет большое внимание проблеме отходов упаковки. Глобально Coca-Cola поставила перед собой цель к 2030 году собирать 100% эквивалента выпускаемой упаковки и направлять ее на переработку.

В России Coca-Cola реализует программу «Разделяй с нами». В рамках программы обеспечивает раздельный сбор отходов на крупных спортивных, культурных и светских событиях. Гайдаровский форум стал первым бизнес-мероприятием в России, где Coca-Cola организовала этот процесс. По итогам двух лет программы «Разделяй с нами» было установлено около 5000 контейнеров в 50 городах России, собрано и переработано около 50 тыс. т отходов упаковки. В просветительской части программы «Разделяй с нами» приняли участие более 800 тыс. человек. Новосибирск является частью федеральной программы «Разделяй с нами», как ее просветительской, так и инфраструктурной части.

2. ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». Шарков Дмитрий

С инициативой по созданию «НСКВ Новосибирск» выступила ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». Представительство было создано в содружестве с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области 31.08.2018. В состав представительства вошли компании ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», АО «ДХЛ Интернешнл», ООО «Марс», Coca-Cola HBC Россия, ОАО «Пивоваренная компания „Балтика“», ЗАО «Энергопром–НовЭЗ». В ноябре 2018 года на сибирском эколого-промышленном форуме «Сибэкопром» между министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области и региональным представительством Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области было подписано соглашение об осуществлении взаимодействия в вопросах развития корпоративного волонтерства в сфере экологии на территории г. Новосибирска и Новосибирской области в целях содействия развитию корпоративного волонтерства в сфере экологии и тиражирования передового опыта, а также привлечения внимания жителей и общественности к вопросам бережного отношения к природе и охраны окружающей среды. За период с сентября 2018-го по июнь 2019 года «НСКВ Новосибирск» провел или принял участие в общей сложности в восьми волонтерских акциях: проводили лесовосстановительные работы; очищали от мусора лесные массивы; благоустраивали, озеленяли и очищали от мусора парки; убирали снег в зоопарке, помогали приютам для бездомных животных.

Площадка «НСКВ Новосибирск» позволила объединить усилия компаний для решения социально значимых задач в регионах присутствия, что дает возможность сотрудникам внести более ощутимый вклад в решение важных социальных и экологических проблем, сделать социальный и экологический эффект от волонтерских акций более видимым и значимым для местных сообществ.

ПРОГРАММА:

19.00 — сбор гостей

19.30–21.00 — открытие, награждение лауреатов

21.00 — фуршет

Dress code: black tie invited. Вход по приглашению организаторов.