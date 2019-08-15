Виртуальную реальность встроили в парки развлечений

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Юрий Митин рассказывает о том, как предприниматель Василий Рыжонков создал стартап с VR-играми.

Впервые Василий Рыжонков задумался о проекте в VR в 2015 году, когда работал в фонде «Сколково». Там предприниматель очень плотно и предметно занимался виртуальной реальностью: курировал стартапы и изучал рынок. В конце 2015 Василий собрал небольшую команду аналитиков, с которой они начали изучать рынок и то, как он будет развиваться.

Однако предприниматель понял, что пользователь не хочет выходить в виртуальную реальность ежедневно и что будущее VR-игр за специализированными площадками в парках развлечений и в торговых центрах. Чтобы арендовать кинопавильон, обзавестись необходимым оборудованием для VR-игр и для съемки фильмов, предприниматель вложил около 2 млн руб. собственных средств.

Первые инвестиции в ARena Space Рыжонков привлек в августе 2016 от вице-президента Сбербанка Алексея Мехоношина. Он поверил в идею парков развлечений в VR и вложил суммарно $450 тыс. за все время сотрудничества с проектом. Через месяц на ВДНХ открылся пилотный мини-парк ARena Space. В первый месяц его посетило около тысячи человек. Команда протестировала первые гипотезы, стала более трезво смотреть на процесс открытия парков и начала выстраивать эффективную бизнес-модель, а также запланировала развернуть глобальную сеть. Второй парк Рыжонков открыл в декабре 2016 года. Через год ARena Space начала работать по франшизе и до конца 2017-го появилось еще пять парков.

Финансовые результаты

В 2018 году ARena Space привлекла уже довольно значительный раунд — $7,7 млн от компании «Рукард» и переосмыслила структуру бизнеса, начала фокусироваться на крупных парках, сокращая присутствие малых.

Сегодня сеть ARena Space состоит из четырех парков, еще три строятся. В планах компании до 2020 года заключить контракты на строительство еще пяти объектов VR-развлечений. Выручка в 2018 году составила 35 млн руб .В 2019 году компания планирует увеличить ее в два раза. ARena Space активно работает над международным развитием и планирует открытие в парках Европы и США.